好市多美日韓會費都漲 台灣跟進？ 官方回應了

記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣好市多今年「黑色購物週」優惠有感。(記者黃筱晴／攝影)
台灣好市多今年「黑色購物週」優惠有感。(記者黃筱晴／攝影)

好市多今年黑五優惠又多又殺，台灣各賣場湧入人潮驚人，會員們都有同感「今年黑五人潮很誇張。」也因此引發網路討論，超殺優惠的背後是否醞釀會費即將調漲，畢竟，美國好市多去年9月已率先調漲會費，亞洲市場日、韓則在今年5月跟進，台灣是否將在下一波調漲名單中？對此，好市多回應，各項服務有任何調整或變動，會主動通知會員。

好市多今年黑五的人潮引發網友熱議，不少人認為「物價上漲造成大家在賣場搶購」是主因，包括衛生棉、冷凍蔬菜、迪士尼拼圖、FILA 老爹鞋、烤雞、義美厚奶茶、樂高行李箱、松露巧克力，全都成為搶購焦點，熱門貨架一度被掃空。網友除了趁賣場年度最大檔期出手一次囤足民生用品，也憂心物價飆漲，接下來可能漲的應該是會員費。

好市多近年陸續在全球多個市場調整會員制度，2024年9月起率先宣布美國與加拿大同步調漲會費，基本會員年費自60美元提高至65美元，黑鑽卡從120美元調整為130美元，為睽違七年的首度漲價，並被視為全球策略的一環。進入2025年後，日本、韓國也相繼跟進，其中，日本一般會員會費已從4,840日圓調漲至5,280日圓，黑卡會員則由9,900日圓調升至10,560日圓，象徵亞太市場正式進入新費率時代。

對於台灣是否將在下一波調漲會費的名單中，台灣好市多表示，好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員。

隨著全球通膨壓力未歇、消費行為持續轉變，市場普遍預期好市多未來仍可能依據各地營運狀況調整會員制度。業者雖強調目前未有進一步規劃，但在美、加、日、韓已全面調整後，台灣何時跟進成為外界關注焦點。對廣大會員而言，黑五檔期的強勢買氣，再次凸顯好市多在量販市場的吸引力，也為後續是否調整費率增添更多討論空間。業者的下一步，恐將牽動全台數百萬會員的荷包與市場動向。

