Kiehl's高人氣保濕乳液 質地清爽用量又省

世界新聞網／輯
Kiehl's的冰河保濕乳液（Ultra Facial Moisturizer）。圖取自Amazon.com
Kiehl's的冰河保濕乳液（Ultra Facial Moisturizer）。圖取自Amazon.com

Kiehl's的冰河醣蛋白舒敏修護保濕霜（Ultra Facial Cream）是他們的明星商品，但有一款同系列的商品「冰河保濕乳液」（Ultra Facial Moisturizer）被讚效果比更好、單價也較便宜，有網友說保濕乳液改善她的膚質，還有人說保濕乳液質地清爽，擦後不油膩還讓皮膚發光，讓她被同事誤會是不是去做了高級的護膚。

哈芬登郵報的撰稿人艾莉卡（Erica Kam）是冰河保濕乳液的愛用者之一，她說冰河醣保濕霜對她部份的同事來說是臉部保養的聖品，大家都說很有效，她也很愛用，但冰河保濕乳液是她的新歡。

艾莉卡說，保濕霜和保濕乳液是同一系列，外觀乍看之下很像，兩者所有膚質都適用，敏感肌也可以用，都有添加保濕成分如角鯊烷（squalane）和甘油（glycerin），保濕霜還有額外添加神經醯胺（Ceramide）成分和冰河醣蛋白（glacial glycoprotein）。兩個保養品的評價都很好，但艾莉卡說她更愛保濕乳液。

艾莉卡說，冰河保濕乳液的質地比冰河醣蛋白舒敏修護保濕霜更清爽，但這不代表乳液就沒效果，她能證實品牌宣稱的全天候保濕功效，只是她的混合肌比起厚重的保濕霜，更愛凝膠狀和乳液狀的保養品，因為吸收快速且不厚重，乾性肌膚和T字部位的需求都獲得滿足，她特別喜歡在容易出汗的春季和夏季擦這款乳液。

艾莉卡說，保濕乳液的擠壓瓶包裝比保濕霜的罐裝更好用，用擠壓瓶更能控制用量，也不會因為用挖的而指甲裡卡一堆保養品。此外，保濕乳液比保濕霜更便宜，4.2盎司的乳液是42元，4.2盎司的保濕霜是70元。雖然42元的乳液有點貴，但用量省，可以用好幾個月，還是划算。

許多網友也對保濕乳液給出好評，有人稱讚乳液很好吸收，讓肌膚散發光澤而不是滿臉油光，另一人說她的肌膚很敏感又容易長痘，但這款保濕乳液完全不會刺激她的皮膚，膚質也獲改善，臉光滑不少，還有人說她擦了這款乳液後同事盯著她的臉看，問她是不是去做了高級韓式護膚。

