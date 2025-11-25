免費退貨成過去式 黑五莫衝動購物

黑色星期五將至，全美零售業正默默改變退貨政策。近年網購暴增、退貨量飆升，加上營運成本上升，使企業重新調整退換貨規範。(美聯社)

隨著黑色星期五 購物潮即將到來，包括紐約在內的全國多家零售商 ，正「悄悄」收緊退貨政策。

近年網購暴增、退貨量飆升，加上營運成本上升，使企業重新調整退換貨規範，專家提醒消費者在購物前務必留意，以免結帳後才發現無法退貨。

包括大型連鎖零售商在內，愈來愈多店家縮短退貨期限、增加限制，甚至對部分退貨收取手續費。部分業者要求商品必須保持原包裝與吊牌，另有電商取消「免費退貨」政策，若由顧客寄回需支付運費。

零售分析師表示，疫情後網購需求飆升，隨之而來的退貨量也達歷史新高，對企業造成龐大負擔。許多商品必須重新檢查、整理甚至報廢，物流與倉儲成本大幅增加。此外，退貨詐欺與濫用行為也讓業者更加警惕。有報導指出，有些企業甚至開始使用系統追蹤「高頻率退貨」顧客，必要時甚至拒絕交易。

雖然部分店家仍維持較寬鬆政策，但趨勢顯示彈性正在縮減。例如，部分零售商將退貨期限從90天縮短至30天，節慶商品更可能採用更嚴格規範；有些商家只接受店內退貨，不再提供免費寄送；另有品牌對「非會員」收取退貨費用，而加入會員或在店內退貨才可免除。

專家提醒，消費者在黑五與網購旺季特別容易因折扣衝動購買，但今年務必「看清小字」。

購物前應確認退貨期限、是否需原始收據、是否需支付寄回費及是否只能店內退貨。同時，若購買禮物，宜詢問是否提供易於轉讓或延長退貨期限的禮品收據。

零售商並非單純「為難顧客」，而是在成本壓力下尋求平衡。面對物流費用上漲、人力成本攀升與庫存管理挑戰，企業希望透過政策調整減少不必要退貨。

雖然變動對消費者帶來不便，但專家建議，可採取「智慧購物」策略：保留收據、不急拆包裝、確認尺寸與需求再下單，並避免一次購買多件後再退回的習慣。對於常網購族，加入會員或忠誠計畫也可能享有較佳退貨條件。消費者若不了解政策，可能錯失退貨期限或付出額外費用，建議在結帳前先看清楚，以免優惠變成負擔。