迷你桌上吸塵器 輕鬆清除積塵與碎屑

編譯尤寶琪／即時報導
Igokoti迷你強力清潔器(pint-sized powerhouse)。圖取自Amazon.com
Igokoti迷你強力清潔器(pint-sized powerhouse)。圖取自Amazon.com

對於愛乾淨的人來說，小髒亂比大髒亂更令人抓狂；想想看：散落在你桌上或廚房檯面上的碎屑，堆積在鍵盤或窗台上的灰塵，或是黏在衣服或桌布上的絨毛；如果這些景象會讓你恨不得立刻、馬上打掃乾淨，​​那我們正好有一款超級適合你的產品，那就是售價僅12元的「迷你強力清潔器」(pint-sized powerhouse)，讓你不用每次都得去搬拿笨重的手持吸塵器。

這款小巧玲瓏的Igokoti吸塵器可以輕鬆握在手中，讓你可以比以往更快速、輕鬆地吸除灰塵、污垢和碎屑；使用者評論稱這款迷你吸塵器的吸力「恰到好處」，足以應對日常的小髒污(請注意，這只適用於紙屑和小碎屑，而非大型物體)，另外很重要的一點，是它「非常安靜」，就算在共享辦公室等地方使用，也不用擔心會打擾到其他人。

輕輕一個按鈕就可啟動這款迷你便攜無線吸塵器，輕鬆在你需要打掃的辦公桌、餐桌、檯面等任何地方移動；用法無窮無盡，如使用者指出：可以用來清除衣服上的絨毛、吸掉汽車儀表板上的灰塵、清理盆栽植物上的灰塵或吸除孩子留在床單上的碎屑。這款吸塵器功能強大到，不少使用者一天之內會拿出來用上好幾次，甚至買來當禮物，送給親朋好友。

除了實用高效之外，Igokoti 用起來還也很有趣；連出了名邋遢的青少年也樂在其中； 「它用起來既方便又快捷，我現在一天要用好幾次，即使只是清理一點點麵包屑，」一位使用者寫道。

另一位使用者指出：「清理辦公桌從未如此有趣過；看著這款桌面吸塵器貪婪地吸走碎屑，簡直就像在看一場小型嘉年華；你會忍不住去故意製造一些凌亂，就為了看它像小旋風一樣席捲一切。」

這款吸塵器有兩個版本，一個使用兩顆AA電池，並有有黑色和白色的選項，另一個則是USB線充版，有黑色和灰色可選，價格只比電池版的貴了5元；兩個版本都有極高的評價，但有使用者提到，從長遠來看，充電版可能「更划算」，因為無需購買新電池。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

