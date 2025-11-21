好市多新上架龍蝦通心粉 感恩節完美配菜

每逢假期將近，好市多(Costco)的烘焙坊與熟食區總會端出一批誘人的季節新品，今年也不例外。(美聯社)

每逢假期將近，好市多 (Costco )的烘焙坊與熟食區總會端出一批誘人的季節新品，今年也不例外。雖然這款商品目前尚未在好市多官網或App上架，但多則社群貼文已指出，好市多最新推出一款「Kirkland Signature龍蝦起司通心麵」一定是一道能擄獲味蕾的節慶配菜。

根據「品味桌」(tastingtable.com)網站報導，這道通心麵新品以冷水龍蝦肉、螺旋麵以及切絲切達起司製成，口感濃稠、奶香順滑，是假日餐桌上非常稱職的亮點配菜。每磅售價6.99元，不論當作快速晚餐或補足節慶大餐的陣容，都是方便又美味的選擇。

冷水龍蝦的肉質比暖水龍蝦更緊實而且略甜，在這道料理中，可以吃到龍蝦的彈嫩咬勁，與熱騰騰、起司融化的麵條完美搭配。螺旋帶槽的螺旋通心麵能讓融化的起司緊緊附著每一條紋路，只要放進烤箱，等到表層起司開始冒泡以及烤成金黃微脆即可上桌。多名網友表示一盒約4磅，份量足夠在下一場節日派對招待一群友人。

雖然這款配菜加熱即可享用，但它也十分適合作為基底，加入其他配料來提升風味與口感。許多好市多老顧客都習慣在家自行「微調」起司通心麵，例如部分TikTok 用戶認為，當中的麵與龍蝦比例稍嫌不足，所以若想吃起來更扎實，也可以在家再加龍蝦肉或換成已煮熟的蝦子及蟹肉，若是再搭配焦糖洋蔥、炒菠菜及青豆也非常適合。

若要起司風味想更濃郁，還可加入格呂耶爾起司(gruyere)、高達(Gouda)起司或傑克起司(Monterey Jack)，多層次奶油與堅果香會更明顯。撒一點鹽、黑胡椒、蒜粉或洋蔥粉都能增添風味。

如果想要一些刺激口感，還可以加點辣椒醬或辣椒脆(chili crisp)，最後撒上新鮮香菜或細香蔥，就是一道完全升級的料理。

無論是想要快速吃完一餐或想花點心思為節慶聚會增色，這道菜本身已具備扎實好味道，再稍作變化，效果會更令人驚喜。