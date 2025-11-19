日系抗衰夜間修護霜 價格親民適合各種膚質

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
Hada Labo夜間修護霜。圖取自Amazon.com
因為韓國和日本護膚品的高品質、高效果和實惠的價格，「哈芬登報」(HuffPost)撰稿人(Tessa Flores)弗洛瑞斯表示，自己一直以來都是它們的忠實粉絲；弗洛瑞斯最喜歡的日本品牌之一，就是總公司位於大阪的Hada Labo；該品牌推出了一款夜間修護霜，其獨特的凝膠質地適合各種膚質，並宣稱具有相當令人信服的「抗老化」功效，價格更是很親民，在亞馬遜上僅售22元。

這款夜間修護霜旨在透過解決肌膚水分流失、修復損傷和提升肌膚緊緻度來改善老化肌膚的外觀，其採用的成分都是具有顯著功效、濃度更高，且通常只會使用在強效的精華液中的成分。

這款大受歡迎的修護霜中，有著蘊含膠原蛋白的大豆胜肽群，其成分組合旨在改善細紋、皮膚鬆弛和頑固的皺紋；一位65歲的使用者評論說，使用這款保濕霜後，她的皮膚「看起來明顯年輕了許多」，且因此獲得了許多讚美；經過認證的皮膚科醫生曾告訴「哈芬登報」，一些外用的胜肽，是可以促進膠原蛋白和彈性蛋白的生成，從而使皮膚更加飽滿緊緻，富有彈性；胜肽是一種為皮膚提供結構的氨基酸。

這款夜間修護霜中還蘊含不同分子量的玻尿酸，能滲透至肌膚不同層次，帶來更佳保濕效果；修護霜中添加的日本金銀花(Japanese honeysuckle)成分，更是能舒緩鎮靜受損肌膚。

這款保濕霜的另一個亮點，同時也是它備受好評的主因，是在於其柔滑的質地，兼具凝膠和乳霜的雙重功效，輕盈不油膩；消費者回饋，這款乳霜能夠即刻撫平肌膚，讓肌膚柔軟光滑，尤其適合油性肌膚。

日本 亞馬遜

Taco Bell感恩節創意甜點 引發正反兩派網友論戰

考慮轉換醫療保險優勢計畫 5件事不可不知

