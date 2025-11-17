好市多這款16元鹹派 節日期間冰箱必備

好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)

「南方生活」(Southern Living)雜誌撰稿人波卡里(Katherine Polcari)分享，自己每次都會為來客準備一道，從好市多 (Costco )買來的鹹派；趁著早上起床時將鹹派放入烤箱，如果趕時間，用微波爐加熱也可以。波卡里從不隱瞞這鹹派是好市多的冷凍即食食品，但每次端上桌，大家仍都讚不絕口。它們簡單易做，味道鮮美，而且老少咸宜。還能有比這更好更方便的美食了嗎？

好市多這款兩份包的鹹派相當美味，即使是挑食的人也會喜歡；每包裡有兩種口味，分別是菠菜洋薊與烤蔬菜；波卡里表示，她先生不愛吃鹹派，但好市多這款兩種口味他都表示滿意。

烤過的蔬菜口感更好，因為它們在加入蛋液之前就已經烤過了，而且比你想像的更能增添風味；波卡里指出，她先生對口感很挑剔，所以如果他覺得一款鹹派不會做得太濕軟，那這款鹹派就成功了。

波卡里指出，因為她覺得這款鹹派也很適合帶去辦公室當午餐，因此會在家裡常備這款鹹派；雖然用來招待客人時，波卡里會多花點心思，將鹹派放入烤箱裡烤上30分鐘，但如果是自己吃，就不用這麼麻煩，切下一塊，然後放入微波爐裡加入幾分鐘就可以食用了。波卡里表示，自己覺得兩種做法味道一樣好，所以，如果只是想犒勞一下自己，其實是沒必要那麼講究。

波卡里表示，自己這兩年會在感恩節 時招待雙方的家人；人雖然不多，但也夠她忙的，所以波卡里不想把事情搞得太複雜；有了這款好市多鹹派，波卡里就能輕鬆搞定早餐，不用費心思；而且它們都是獨立真空包裝的，等到需要的時候再拿出來烤就可以。為了這份安心，波卡里指出，自己心甘情願地花上16.45元來購買這款鹹派。