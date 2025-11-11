我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40個機場今削減6%航班…今日你應知道5件事

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

含精油配方足膜 30分鐘緩解腫脹疼痛雙腳

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舒爾博士足療膜。圖取自Amazon.com
舒爾博士足療膜。圖取自Amazon.com

很多人受不了兩腳的腫脹疼痛，若不想泡腳、按摩解決，含精油配方的足膜穿上30分鐘，一陣暖流就可緩解，評論家說有點像是Icy Hot（冰熱止痛劑）。

亞馬遜可購得的三片一包「舒爾博士足療膜」攜帶方便，用完即丟，它發揮效用的關鍵在於含具冷卻效應的薄荷醇和放鬆肌肉的鎂鹽（ Epsom salt）。鎂有消腫、止痛作用。

使用過的人說，前一天還痛得不得了的腳，用這足療膜縛一陣子，就感覺「清新宜爽，完全康復。」許多人還能在翌日持續感到兩腳舒爽，勞累、疼痛造成的腳部損傷全不見了。

難怪不少評論人說，這種足療膜最適宜旅行攜帶，特別是長途步行觀光旅遊，兩腳常在不經意下勞累過度，睡前「足療」個30分鐘，明天又可勇往直前！

舒爾博士足療膜」所含乳木果油，有潤滑皮膚效果，足底腳裂、繭皮等毛病，也會改善，這是腳膜的連帶好處。

使用很簡單：打開腳膜，腳放進去，黏部把腳裸四周貼緊，就可坐享30分鐘比搔癢還舒服的藥性治療。如果黏部不夠緊，可套上較鬆軟的襪子，這樣還可起來走走，30分鐘過後，把腳擦乾淨即可。注意，如果腳部皮膚有傷口或裂痕，足療膜不能縛在上面。

受惠的用戶讚美之言紛至沓來：「簡直奇蹟」，「雙腳有如嶄新」，「足部甜蜜的緩解」，不一而足。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

觀光 亞馬遜

上一則

航班取消延誤事件頻傳 如何善用信用卡旅遊保險

延伸閱讀

你知道嗎？／燻燒乾燥迷迭香 可增香驅蟲

你知道嗎？／燻燒乾燥迷迭香 可增香驅蟲
洗澡容易被忽視的部位？ 專家建議每天清潔

洗澡容易被忽視的部位？ 專家建議每天清潔
MLB／引退年奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式

MLB／引退年奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式
灣區媽媽教室 手作紫草護手霜DIY

灣區媽媽教室 手作紫草護手霜DIY

熱門新聞

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

2025-11-04 15:05
好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

2025-11-07 09:08
示意圖。（新華社）

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

2025-11-07 13:31
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

2025-11-05 10:26
在美國生活多年的華人分享帶著妻孩返回中國生活的理由。示意圖，非新聞當事者。(路透)

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

2025-11-08 19:35
傑尼亞（Zegna）logo。路透

千元奢華懶人鞋 為何讓科技富豪、男星都願埋單？

2025-11-06 11:28

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了