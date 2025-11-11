含精油配方足膜 30分鐘緩解腫脹疼痛雙腳

舒爾博士足療膜。圖取自Amazon.com

很多人受不了兩腳的腫脹疼痛，若不想泡腳、按摩解決，含精油配方的足膜穿上30分鐘，一陣暖流就可緩解，評論家說有點像是Icy Hot（冰熱止痛劑）。

從亞馬遜 可購得的三片一包「舒爾博士足療膜」攜帶方便，用完即丟，它發揮效用的關鍵在於含具冷卻效應的薄荷醇和放鬆肌肉的鎂鹽（ Epsom salt）。鎂有消腫、止痛作用。

使用過的人說，前一天還痛得不得了的腳，用這足療膜縛一陣子，就感覺「清新宜爽，完全康復。」許多人還能在翌日持續感到兩腳舒爽，勞累、疼痛造成的腳部損傷全不見了。

難怪不少評論人說，這種足療膜最適宜旅行攜帶，特別是長途步行觀光 旅遊，兩腳常在不經意下勞累過度，睡前「足療」個30分鐘，明天又可勇往直前！

「舒爾博士足療膜」所含乳木果油，有潤滑皮膚效果，足底腳裂、繭皮等毛病，也會改善，這是腳膜的連帶好處。

使用很簡單：打開腳膜，腳放進去，黏部把腳裸四周貼緊，就可坐享30分鐘比搔癢還舒服的藥性治療。如果黏部不夠緊，可套上較鬆軟的襪子，這樣還可起來走走，30分鐘過後，把腳擦乾淨即可。注意，如果腳部皮膚有傷口或裂痕，足療膜不能縛在上面。

受惠的用戶讚美之言紛至沓來：「簡直奇蹟」，「雙腳有如嶄新」，「足部甜蜜的緩解」，不一而足。

