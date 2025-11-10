漢堡王聖誕倒數日曆21日開賣 粉絲動作要快

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
漢堡王（Burger King）宣布一年中最興奮的時刻即將來臨。路透
漢堡王（Burger King）宣布一年中最興奮的時刻即將來臨。這家速食連鎖店在聲明中表示，全新推出的限量版「BK聖誕倒數日曆」（BK Advent Calendar）將帶動節慶氛圍，內有各式各樣令人驚喜的懷舊禮品。

該品牌表示，從致敬漢堡王兒童俱樂部及經典品項如BK迷你肉桂捲（Cini Minis），到帶有節日禮物如遊戲與裝飾的趣味，「BK聖誕倒數日曆」是為每位顧客所精心設計。

今日美國（USA Today）報導，這已是漢堡王連續第二年推出聖誕倒數日曆，該公司表示去年首次發行的日曆曾引發熱烈搶購。

「BK聖誕倒數日曆」推出日期

這款定價19.54元（暗喻品牌創立年份）的「BK聖誕倒數日曆」將於11月21日（周五）開賣，售完為止。

漢堡王美加地區行銷長喬爾·亞辛斯基（Joel Yashinsky）表示，去年首發的聖誕倒數日曆在五分鐘內售罄，這股驚人的反應讓他們確信今年必須再度推出，並精心設計12款嶄新驚喜、適合與親友同樂的禮物。

「BK聖誕倒數日曆」好禮內容

購買「BK聖誕倒數日曆」將可獲得12款精選好禮。該品牌透露，今年禮盒內所有商品零售總值逾100元。

商品包含：J.D.狗狗絨毛玩偶、充氣椅、Cini Mini香氛蠟燭、Stout King奇亞籽發芽器、錫製餅乾模具組、可口可樂鑰匙圈、腰包、2款裝飾品、BK魔術方塊、復古磁鐵、迷你漢堡王桌遊。

如何取得「BK聖誕倒數日曆」

「BK聖誕倒數日曆」將於11月21日開放購買，想搶先訂購日曆，可傳送關鍵字START至251-251。更多詳細資訊可參閱漢堡王官網www.bk.com

漢堡王連續第二年推出聖誕倒數日曆。美聯社
