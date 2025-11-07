好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)
好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)

經濟不景下商家競相瞄準消費者的錢包，今年早早推出黑色星期五促銷優惠，活動都比以往任何時候來得早，就如好市多(Costco)這家不愁沒生意的倉儲式會員店，已經開始提供早鳥折扣。

若然閣下的聖誕願望清單上有熱門科技產品，例如智慧手表、耳機之類，又或需要一些暢銷玩具和遊戲，現在正是趁黑五大優惠搶購的好時機。

有消費網站特別介紹5款早鳥優惠好康貨品，包括︰

LG 65吋OLED 4K智慧電視，售價999.99元。這款智慧電視擁有沉浸式環繞音效，加上32GB大容量內存，會帶來更流暢的數字體驗。

其次是美能達(Minolta)傻瓜數字相機，售價79.99元。這款數字相機配備2.8吋液晶顯示器及16倍數字變焦，附有自拍鏡頭。產品還包含一張128GB MicroSD儲存卡。

第3是JBL無線頭戴式降噪耳機，原價59.99元，優惠價為40元。它擁有JBL標誌性環繞聲及空間音訊技術，電池續航時間長達65小時，並可支援快速充電。

第4是HP 17.3吋觸控筆記型電腦，售價549.99元。它搭載英特爾® 酷睿™ 5 120U處理器，具有人工智慧功能的高畫質攝影機。它的降噪功能可提升視訊通話品質，快速充電功能可在45分鐘內將電量 從0%充至50%。

最後是Aquaterra Spas 6人水療池，原價3599.99元，現在優惠價1000元，它配備多色LED燈、可調節瀑布式及隔熱鎖定蓋。

注意的是，好市多的黑五預熱促銷活動已經開始，會持續到11月16日。根據它的官網訊息，另一場黑五促銷活動將於11月17日至12月1日舉行，其中正式黑五促銷活動是由11月28日至12月1日。

11月27日(感恩節) 僅限網上購買，因為所有實體在當天都會關門。另外12月1日會推出獨家「網路星期一」特惠。

黑五 好市多 黑色星期五

