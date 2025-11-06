千元奢華懶人鞋 為何讓科技富豪、男星都願埋單？

傑尼亞（Zegna）logo。路透

被譽為「私人飛機上最常穿的鞋」的傑尼亞（Zegna）Triple Stitch運動鞋，在富豪圈並不陌生，近期更接連出現在蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook ）與CNBC主持人安德魯·索爾金（Andrew Ross Sorkin）腳上。

這款定價1100元的義大利 鞋款，連好萊塢男星也為之傾倒，休·傑克曼（Hugh Jackman）、基倫·考克金（Kieran Culkin）與尼可拉斯·凱吉（Nicolas Cage）皆曾穿此鞋在紅毯亮相。

這款免繫鞋帶、散發低調隨性的懶人鞋，提供柔軟皮革與麂皮等多種材質選擇；配色豐富，足以搭配衣櫥裡的任何西裝。但有趣的是，鞋身沒有任何品牌標誌，完全是「低調奢華」的寫照。

康乃狄克州聖心大學（Sacred Heart University）時尚行銷與商品學副教授大衛·洛蘭傑（David Loranger）指出，懂的人自然懂，這正是重點所在。他表示，這款鞋設計完美，除非懂行，否則無人知曉。

洛蘭傑說，這款鞋的風行亦與特定文化層面有關，科技企業文化影響力已滲入金融等傳統保守領域，如今高階主管多出自千禧世代，他們對職場穿著的標準與過往不同，更傾向休閒風格。

「每日郵報」前往華爾街 ，實際採訪這雙鞋在金融新貴眼中的評價，結果十分兩極。

一名測試者表示，舒適得像在穿拖鞋，更稱它是「富二代的Crocs鞋」（Crocs with a trust fund）。另一自稱丹（Dan）的測試者，則驚嘆其設計，甚至估計這雙鞋價值3000元；他說，外型很棒，卻低調得無品牌標誌，就像馬克·查克伯格（Mark Zuckerberg）那件千元T恤。

然而另一位路過者卻認為不值這個價錢，他表示，除非這雙鞋有什麼了不得之處，他才願意花超過100元購買。當得知價格後，他不敢相信地說，寧可飛去海外從工廠直購可省些錢；他表示，不會花1100元買鞋，但對擁有私人飛機的人來說，這大概就像一杯咖啡的價錢，「我能理解」。

時尚造型師莉茲·泰克（Liz Teich）認為，這些鞋款能吸引富豪，關鍵在於絕對的舒適度。她說，這款鞋完美融合正裝鞋與運動鞋特質，受到華爾街大佬和執行長們青睞也很合理，既能保持舒適，又能搭配西裝。

若尋找平價選擇，泰克指出幾款替代方案。她表示，Cole Haan與Oliver Clabell都推出類似鞋款，同樣採用義大利皮革，價格卻低於200元。泰克說，除非是華爾街精英，需要和他人比鞋款，否則她會選擇這些替代品。