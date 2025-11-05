我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

許多人相信美味佳餚源自於優質食材；一款節日限定的限量版特級初榨橄欖油--「龐貝順滑果香特級初榨橄欖油」（Pompeian Smooth & Fruity Extra Virgin Olive Oil），正在好市多Costco）上架銷售。紐約郵報（New York Post）報導，民眾不妨趁佳節到來，盡情享受這款68盎司的EVOO「液體黃金」；心臟、大腦和味蕾都會發出由衷感謝。

「龐貝順滑果香特級初榨橄欖油」兼顧風味、健康和節日氛圍，它的口感柔和令人難忘，絲滑堅果香氣隱約透出奶油般的酪梨與熟果芬芳；既能為節日烤肉增添濃郁風味，又細膩得可以加入油醋或淋在剛出爐的溫熱麵包上，讓每次淋醬、沾醬和烘焙都充滿地中海風情。

「龐貝順滑果香特級初榨橄欖油」是美國橄欖油排名第一品牌，也是一家以100%農民擁有而自豪的企業，它體現了地中海生活精髓——營養均衡，悠久傳承；確保每一滴橄欖油不僅滿足味蕾，更呵護健康。

這款節日限定的限量版特級初榨橄欖油，富含天然抗氧化劑、有益心臟健康的脂肪及抗發炎成分如橄欖油醇（oleocanthal），這些益處看似不起眼，卻能讓每一道節日佳餚更添意義。無論是餅乾季節抑或羽衣甘藍季，它都足以扮演廚房新寵兒。

Pompeian Smooth & Fruity特級初榨橄欖油（68盎司）已在Costco販售，售價15.99元，售完為止。

Costco 好市多 酪梨

上一則

冷天導致汽車胎壓降低 專家教如何辨識

下一則

政府關門之際 部分損失旅遊保險可能不賠

延伸閱讀

魚片薄如紙？ 好市多壽司仍靠2強項賣到展櫃

魚片薄如紙？ 好市多壽司仍靠2強項賣到展櫃
力拚好市多 山姆會員店祭限時會員優惠方案

力拚好市多 山姆會員店祭限時會員優惠方案
好市多黑五 肉桂捲、烘焙紙、廚房用品…促銷 超划算

好市多黑五 肉桂捲、烘焙紙、廚房用品…促銷 超划算
華人版好市多Resco主攻亞洲商品 標榜無需會員卡

華人版好市多Resco主攻亞洲商品 標榜無需會員卡

熱門新聞

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

2025-11-04 15:05
居家整理專家建議使用「倒放法」來整理衣櫃，將所有衣架反掛起來，每次穿過衣服後再把它正掛回去。示意圖。(取材自Unsplash @Adrienne Leonard)

斷捨離總是難以抉擇 專家教一招：無懸念 就丟它們

2025-11-02 23:30
網友熱議好市多銷售的竹製蒸籠優缺點。好市多示意圖。(路透)

華人見好市多竹蒸籠價格眼睛亮了 過來人示警有雷點

2025-10-31 19:42
總統川普今年7月簽署的「大而美法」，給65歲及以上者提供額外6000元社安金個人扣除額稅收抵免，從而顯著減輕長者的稅收負擔。美聯社

社安金明年漲幅只是小菜 6000元抵稅額才是大利多

2025-10-31 09:08
專屬長者優惠讓每趟旅程都能省下數百甚至上千美元。示意圖（美聯社）

退休也能玩很省…18個長者專屬「旅遊折扣」一次看

2025-11-03 14:46
在晚上11點至凌晨1點之間就寢會破壞荷爾蒙（皮質醇與褪黑激素）的自然平衡，導致睡眠品質不佳。示意圖。（123RF）

為何10點半是最佳就寢時間 專家這麼說

2025-10-29 11:15

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢