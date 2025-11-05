節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

許多人相信美味佳餚源自於優質食材；一款節日限定的限量版特級初榨橄欖油--「龐貝順滑果香特級初榨橄欖油」（Pompeian Smooth & Fruity Extra Virgin Olive Oil），正在好市多 （Costco ）上架銷售。紐約郵報（New York Post）報導，民眾不妨趁佳節到來，盡情享受這款68盎司的EVOO「液體黃金」；心臟、大腦和味蕾都會發出由衷感謝。

「龐貝順滑果香特級初榨橄欖油」兼顧風味、健康和節日氛圍，它的口感柔和令人難忘，絲滑堅果香氣隱約透出奶油般的酪梨 與熟果芬芳；既能為節日烤肉增添濃郁風味，又細膩得可以加入油醋或淋在剛出爐的溫熱麵包上，讓每次淋醬、沾醬和烘焙都充滿地中海風情。

「龐貝順滑果香特級初榨橄欖油」是美國橄欖油排名第一品牌，也是一家以100%農民擁有而自豪的企業，它體現了地中海生活精髓——營養均衡，悠久傳承；確保每一滴橄欖油不僅滿足味蕾，更呵護健康。

這款節日限定的限量版特級初榨橄欖油，富含天然抗氧化劑、有益心臟健康的脂肪及抗發炎成分如橄欖油醇（oleocanthal），這些益處看似不起眼，卻能讓每一道節日佳餚更添意義。無論是餅乾季節抑或羽衣甘藍季，它都足以扮演廚房新寵兒。

Pompeian Smooth & Fruity特級初榨橄欖油（68盎司）已在Costco販售，售價15.99元，售完為止。