食品雜貨漲勢未歇 5方法聰明採購

多數人購物時隨心所欲，結果花費驚人；也有人會預先規畫清單，再去超市採買。若未及時使用食材，易腐爛的只能丟棄，部分則因遺忘而遭閒置，同樣是浪費金錢。Image by Tumisu from Pixabay

通膨與關稅是近期食品雜貨價格不斷上漲的部分原因，促使許多消費者尋求節省開支的方法。

今日美國報（USA Today）報導，根據勞工統計局數據，食品雜貨價格出現自2022年10月以來最快月漲幅，7月至8月間上漲0.6%，9月再攀升0.3%。以下是消費者分享5個節省開支的購物訣竅。

1. 反向餐食規畫（Reverse meal planning）

佛蒙特州45歲居民布萊福德（Kara Bradford）採用反向餐食規畫法，其核心理念是在商品特價時囤貨，再根據現有食材規畫當周餐點與購物清單。她表示，這樣一來，當周餐食所需採買量將大幅減少。

經營生活風格部落格的布萊福德表示，反向餐食規畫初期需花些時間適應，但一旦建立庫存，便能有效節省開支。她說，自己會先設定預算，購買當周必需品後，再用剩餘預算囤積特價商品以備後續餐點使用。

布萊福德指出，多數人購物時隨心所欲，結果花費驚人；也有人會預先規畫清單，再去超市採買。若未及時使用食材，易腐爛的只能丟棄，部分則因遺忘而遭閒置，同樣是浪費金錢。

2. 存貨過多（overstock）網站

44歲的歐佛貝（Kristen Overbey）來自印第安納波利斯，她盡量避免為四口之家（含兩名青少年）購買加工食品；但她表示，購買有機食品所費不貲，尤其當試圖節省開支時。

歐佛貝善用線上購物，除選擇當地取貨，避免購買不需要的額外商品外，也利用如Martie.com等提供庫存過多商品折扣的網站。最近她在這類網站採購時，囤積許多有機巧克力棒和氣泡水成功省下開支；她說，許多商品的價格，比亞馬遜或實體店都便宜得多。

3. 亞洲超市採購蔬果、肉類與海鮮

29歲的史密斯（Imani Smith）在抖音（TikTok）分享說，她會專程前往亞洲超市，以節省採購新鮮蔬果、肉類和海鮮的花費。來自德州 的她表示，三年前初次踏入亞洲超市，才認識到其中商品的豐富；比較肉品與蔬果，不僅品質更優，也與其他超市價差顯著。

經常製作果汁的史密斯說，這些超市提供了更多的蔬果種類，讓她能搭配製作出更多種類的果汁。

4. 單身族與鄰居合購

單身的史密斯，有時會與鄰居合購來節省開支。她說，他們會湊錢一起去超市採購，然後輪流負責烹調餐點；團購確實有助節省開支，因為獨自購物時，她常會過度消費，甚至浪費食物。

史密斯表示，大量購買的肉類及衛生紙、紙巾等紙製品，為她省下不少開支。

5. 尋找折扣、「經理特價」（manager markdown）商品

田納西州 的29歲居民蕭茲 （Becky Shotts）發現，在超市尋找「經理特價」商品能省下開銷。她解釋，這些物品通常品質無虞，但可能臨近保存期限，或包裝略微受損、變色，但仍可食用。在部落格分享省錢訣竅的蕭茲，為自己與丈夫每兩周的食品預算設定在120元。她說，這些商品最棒之處在於，可以快速消耗或直接冷凍保存。

蕭茲指出，周一至周三下午時段最容易搶到「經理特價」，通常她會主動詢問店員經理何時會標示特價商品；但有時她會放棄「經理特價」，例如當折扣後價格仍超出預算時，她便作罷。