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好市多無限回購網點名「剝皮大蒜」吃半年 還有隱藏版等挖寶

世界新聞網／輯
網友討論好市多回購品項。示意圖。(歐新社)
網友討論好市多回購品項。示意圖。(歐新社)

美式賣場好市多Costco）商品豐富度極高，因此擁有大批信眾。一名華人網友近日在小紅書發文發起話題：「大家在美國Costco無限回購的No.1是啥？」引來大量網友留言熱烈響應，從日用品到生鮮食品，甚至連汽油、金條都成為討論焦點。

有網友點名「剝皮大蒜」，表示每次回購後冰凍保存，一包可以吃小半年，實用性極高；也有網友分享「水和烤鴨」是必買組合，隨即引發其他人質疑「確定是鴨嗎？」、「Costco真的有烤鴨？」各種隱藏版商品展開熱烈討論。

另一則留言則提及「保鮮膜」，引發一連串網友趣味互動。有網友回應「你真的回購了嗎？怎麼用得完？」一名網友更回覆：「用完了，花了8年」，語氣誇張卻真實反映出Costco大包裝的持久性。

除了特別品項，主流熱門商品也不出意料地成為回購榜常勝軍。紙巾、礦泉水、雞蛋、牛奶幾乎每篇留言都能看到，有人甚至表示「水和紙巾每次去都買」，也有不少人推薦「廁紙、廚房紙、瓶裝水、A2牛奶」等日常必需品組合。

食品類方面，酪梨油（牛油果油）、無乳糖牛奶、有機藍莓、有機酸奶（優格）、鮭魚（三文魚）、牛排、野生大蝦等也獲得高頻率提及，有人推薦「牛排、雞蛋、牛奶、開心果」，也有網友列出他的必買購物清單：「雞蛋、牛奶、酸奶、堅果、酪梨油、豆腐、排骨、牛肉、蝦」。

此外，有網友回憶老奶奶免費發放的洋芋片「chips」，還有人回購「蝦片（好吃到不敢買）」、「蔓越莓核桃麵包」、「微波爐即食漢堡」等充滿個人偏好的特色食品。另有網友列出極具創意的答案：「金條」、「汽油」、「三折優惠點餐」、「Party wings」、「檸檬蝦」、「Moscato D'Asti酒（現在沒了）」等。

Costco 好市多 小紅書

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