買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

好市多的農產品具高性價比，但存在品質不穩定和保鮮期短的情況。(歐新社)

倉儲式賣場好市多 （Costco ）憑藉大量採購的實惠價格與優質商品，以及慷慨的退貨政策，培養出大批忠實粉絲。然而生活消費網站Soy Carmin指出，即便如此，在這家零售巨頭的貨架上，某些商品偶爾也會出現品質問題，引發顧客投訴。以下是六類最常引起顧客不滿的好市多商品：

1. 部分新鮮農產品（品質不穩定╱保鮮期短）

雖然好市多的農產品區在大量購買時具高性價比，但品質不穩定和保鮮期短是常見的投訴。快速發霉的莓果、過硬或過熟的酪梨 ，以及提前腐爛的葉菜類，是顧客意見回饋中的常見問題；大包裝雖在大量使用時具成本效益，但對小家庭來說未必有利。

2. 科克蘭品牌部分即食食品（口味/質地問題）

儘管科克蘭系列的許多商品因品質與性價比受到好評，但部分即食餐點和烘焙食品因口味、質地或整體口感屢遭投訴。網路評論與會員討論中常見的問題包括過多人工調味、烘焙食品質地乾燥，或即食餐點味道不佳。個人口味雖然主觀，但反複出現差評值得關注。

3. 電子產品（可靠性╱使用壽命問題）

儘管好市多銷售的電子產品價格具競爭力，但部分會員反映某些品牌或型號長期在可靠性或使用壽命上存在問題。投訴內容包括設備購買後不久出現故障，或與其他地方購買的類似產品相比耐用性不足。

4. 服裝與鞋子（尺碼不一致╱耐用性）

好市多的服裝提區供吸引人的價格，但不同品牌、甚至同一品牌間的尺碼不一致，可能會讓購物者感到挫折；此外，一些會員對部分服裝與鞋子的耐用性抱持懷疑，認為它們可能比不上其他品牌。

5. 家具（組裝問題╱舒適度）

儘管好市多偶爾會以具競爭力的價格提供吸引人的家具，但組裝有時會成為投訴的主要原因。模糊的說明、缺失的零件或組裝的整體複雜性，都可能導致客戶的負面體驗；舒適度，特別是沙發和床墊等物品，具有主觀性，部分會員儘管最初被價格吸引，卻對舒適度表示不滿。

6. 季節性商品（品質╱耐用性）

雖然價格實惠的季節性裝飾品與戶外設備具有吸引力，但部分顧客反映這些商品的品質和耐用性存在問題；裝飾品容易破損或戶外家具在使用一個季節後迅速損壞的投訴比比皆是。雖然售價極具吸引力，但缺乏耐用性在長期使用時反而抵消了省下的錢。