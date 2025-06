浴室那些頑強黴菌斑 交給這款凝膠清除劑收拾

Active生產的黴菌與污漬清除劑。圖取自Amazon.com

黴菌滋生在瓷磚縫隙、淋浴密封膠,甚至在聞到但看不到的表面,令人感到十分困擾,有效去除並防止其再次出現,往往更具挑戰性。哈芬登郵報(Huff Post)報導,一款黴菌與污漬清除劑被亞馬遜 購物者誇讚為確實有效,甚至稱它能去除洗衣機、淋浴間、馬桶等處多年積累的黴菌。

這款產品由Active生產,該公司另一款馬桶自動清潔劑亦頗受歡迎。黴菌與污漬清除劑濃度高,凝膠狀質地甚至可附著在垂直表面。

許多使用者表示,該款清除劑可以有效去除瓷磚填縫劑、密封膠以及洗衣機密封圈等部位的污漬與黑色黴斑。它的強力功效,讓多位消費者聲稱,他們無需更換淋浴間與瓷磚縫隙等部分,因為這款清除劑可將表面恢復至「如新」狀態,同時防止黴菌再次滋生。

使用起來也十分簡單:只需將凝膠塗抹在所需表面,靜置三至五小時,再用濕海綿擦拭乾淨即可;無需用力刷洗,也無刺鼻氣味。

一位署名CRC的購物者表示,他將這款凝膠用在廚房與浴室角落,這些地方多年來一直有黴菌滋生的問題,他曾嘗試過漂白劑、醋和小蘇打等方法,但均未奏效。由於住在公寓裡,他沒有進行全面翻新或清除廚房和其他區域的填縫劑,他讓這款清除劑停留在這些區域的表面,經過一個晚上,它真的起作用了,在使用過的地方沒有發現任何黴菌,之後也沒有看到黴菌再生長。他說,它確實有漂白劑的味道,因此建議使用手套與口罩;但它確實有效,能迅速保護浴室與廚房。

另一位自稱蜜雪兒·麥克朗(Michelle McClung)的購物者分享說,她從未用過比這更有效的清潔劑。他們的淋浴間不算太舊,但接縫處的填縫劑與密封膠開始出現黑色和橘色黴斑,用漂白劑和浴室清潔劑都無法清除。她表示,他們已更換過一次密封膠,但這些黴斑依然滲入其中。她早上在淋浴間的接縫處塗上Active的清除劑,下班回家時,它已凝固並變得透明;打開蓮蓬頭沖洗,再用毛巾輕輕擦拭,淋浴間看起來像新的一樣,「這款產品太棒了」。

