羊毛烘衣球除靜電、省能源 比烘衣紙更環保

羊毛烘乾球。圖取自Amazon.com

雖然洗衣服是許多人都不願面對的家務,但每次洗完衣服都還是能讓人感到某種程度的滿足感。即使是對那些已經有一套自己的洗衣程序的人來說,如果能入手一套羊毛烘乾球來升級一下洗衣習慣,也將會受益匪淺;因為羊毛烘乾球不僅是比除靜電紙(dryer sheets)更有效率、更環保,更重要的是,它們價格非常實惠。

這些大號羊毛氈球是用優質紐西蘭 羊毛製成,可以取代柔軟精或除靜電紙,是節省成本的絕佳選擇;它們甚至還可以加快烘乾速度,因為它們在烘乾機的衣物中翻滾時,會將衣物提起並分開,從而提高熱空氣的循環效率;也因為如此,它還能幫助節省能源成本,同時讓衣物更蓬鬆柔軟且不會有靜電;根據一位使用者的評論,它們甚至還可以幫助減少黏在衣服上的動物毛髮。

雖然要戒掉用除靜電紙的習慣不容易,但根據「哈芬登郵報」(HuffPost)之前的報導,除靜電紙其實對環境和衣物都很有害,而且效果還不如羊毛烘乾球。

奧克拉荷馬州 立大學(Oklahoma State University)紡織科學助理教授曼達爾(Sumit Mandal)之前就曾解釋,除靜電紙的化學塗層,會影響某些織物的性能,降低毛巾的吸水性,降低運動裝備的吸濕排汗性,並降低某些兒童睡衣的阻燃性;曼達爾還解釋說,這種薄膜會在烘乾機中累積,並隨著時間的推移,影響設備的效率。

根據「哈芬登郵報」之前報導,貼身衣物專家哈靈頓(Cora Harrington)甚至在社群媒體 X上寫道說,除靜電紙「完全沒用」,最多「只會對你的衣物造成實質的傷害」。

總而言之,除靜電紙根本就是會造成不必要浪費的垃圾;羊毛烘乾球是個高效且絕佳的替代品,許多亞馬遜消費者都是這個品牌的死忠粉絲,並有4顆、6顆和12顆裝等供你選則。

