羊毛烘衣球除靜電、省能源 比烘衣紙更環保

羊毛烘乾球。圖取自Amazon.com

雖然洗衣服是許多人都不願面對的家務，但每次洗完衣服都還是能讓人感到某種程度的滿足感。即使是對那些已經有一套自己的洗衣程序的人來說，如果能入手一套羊毛烘乾球來升級一下洗衣習慣，也將會受益匪淺；因為羊毛烘乾球不僅是比除靜電紙(dryer sheets)更有效率、更環保，更重要的是，它們價格非常實惠。

這些大號羊毛氈球是用優質紐西蘭 羊毛製成，可以取代柔軟精或除靜電紙，是節省成本的絕佳選擇；它們甚至還可以加快烘乾速度，因為它們在烘乾機的衣物中翻滾時，會將衣物提起並分開，從而提高熱空氣的循環效率；也因為如此，它還能幫助節省能源成本，同時讓衣物更蓬鬆柔軟且不會有靜電；根據一位使用者的評論，它們甚至還可以幫助減少黏在衣服上的動物毛髮。

雖然要戒掉用除靜電紙的習慣不容易，但根據「哈芬登郵報」(HuffPost)之前的報導，除靜電紙其實對環境和衣物都很有害，而且效果還不如羊毛烘乾球。

奧克拉荷馬州 立大學(Oklahoma State University)紡織科學助理教授曼達爾(Sumit Mandal)之前就曾解釋，除靜電紙的化學塗層，會影響某些織物的性能，降低毛巾的吸水性，降低運動裝備的吸濕排汗性，並降低某些兒童睡衣的阻燃性；曼達爾還解釋說，這種薄膜會在烘乾機中累積，並隨著時間的推移，影響設備的效率。

根據「哈芬登郵報」之前報導，貼身衣物專家哈靈頓(Cora Harrington)甚至在社群媒體 Ｘ上寫道說，除靜電紙「完全沒用」，最多「只會對你的衣物造成實質的傷害」。

總而言之，除靜電紙根本就是會造成不必要浪費的垃圾；羊毛烘乾球是個高效且絕佳的替代品，許多亞馬遜消費者都是這個品牌的死忠粉絲，並有4顆、6顆和12顆裝等供你選則。

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