我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克再轟川普支出法案…今日你應知道5件事

美賀李在明訊息藏「這用詞」反映川普對中立場

羊毛烘衣球除靜電、省能源 比烘衣紙更環保

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羊毛烘乾球。圖取自Amazon.com
羊毛烘乾球。圖取自Amazon.com

雖然洗衣服是許多人都不願面對的家務，但每次洗完衣服都還是能讓人感到某種程度的滿足感。即使是對那些已經有一套自己的洗衣程序的人來說，如果能入手一套羊毛烘乾球來升級一下洗衣習慣，也將會受益匪淺；因為羊毛烘乾球不僅是比除靜電紙(dryer sheets)更有效率、更環保，更重要的是，它們價格非常實惠。

這些大號羊毛氈球是用優質紐西蘭羊毛製成，可以取代柔軟精或除靜電紙，是節省成本的絕佳選擇；它們甚至還可以加快烘乾速度，因為它們在烘乾機的衣物中翻滾時，會將衣物提起並分開，從而提高熱空氣的循環效率；也因為如此，它還能幫助節省能源成本，同時讓衣物更蓬鬆柔軟且不會有靜電；根據一位使用者的評論，它們甚至還可以幫助減少黏在衣服上的動物毛髮。

雖然要戒掉用除靜電紙的習慣不容易，但根據「哈芬登郵報」(HuffPost)之前的報導，除靜電紙其實對環境和衣物都很有害，而且效果還不如羊毛烘乾球

奧克拉荷馬州立大學(Oklahoma State University)紡織科學助理教授曼達爾(Sumit Mandal)之前就曾解釋，除靜電紙的化學塗層，會影響某些織物的性能，降低毛巾的吸水性，降低運動裝備的吸濕排汗性，並降低某些兒童睡衣的阻燃性；曼達爾還解釋說，這種薄膜會在烘乾機中累積，並隨著時間的推移，影響設備的效率。

根據「哈芬登郵報」之前報導，貼身衣物專家哈靈頓(Cora Harrington)甚至在社群媒體Ｘ上寫道說，除靜電紙「完全沒用」，最多「只會對你的衣物造成實質的傷害」。

總而言之，除靜電紙根本就是會造成不必要浪費的垃圾；羊毛烘乾球是個高效且絕佳的替代品，許多亞馬遜消費者都是這個品牌的死忠粉絲，並有4顆、6顆和12顆裝等供你選則。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

奧克拉荷馬州 社群媒體 紐西蘭

上一則

長壽專家改變居住地和生活方式 讓生理年齡減10年

下一則

觀賞曼哈頓懸日奇景 今年剩下這2個時間

延伸閱讀

MLB／教士重砲席茲臉部撞牆倒地 全壘打牆明顯留下印記

MLB／教士重砲席茲臉部撞牆倒地 全壘打牆明顯留下印記
「無毒教母」傳授抗暑3招 善用涼感衣、運動別挑這時段

「無毒教母」傳授抗暑3招 善用涼感衣、運動別挑這時段
不滿自己提名的法官阻擋關稅 川普痛批昔日盟友「卑鄙小人」

不滿自己提名的法官阻擋關稅 川普痛批昔日盟友「卑鄙小人」
這款北歐健走杖 讓走路更輕鬆還能促進心臟健康

這款北歐健走杖 讓走路更輕鬆還能促進心臟健康

熱門新聞

保持良好的生活習慣，家中就能維持整潔。（取材自pexels.com@Pixabay）

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

2025-06-01 20:05
示意圖／取自123RF

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

2025-06-02 16:05
美國物價上漲，當地人感受到生活壓力。示意圖，非新聞當事者。(路透)

吃飯不敢上館子 加州華人消費降級「窮到什麼地步了」

2025-05-30 19:43
網友分享好市多奶油生菜。（取材自小紅書@承天載物）

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

2025-05-25 20:05
倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）

這4款好市多商品 售價都很親民

2025-06-03 09:15
網友分享料理過程。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Huy Phan）

吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再升華

2025-06-02 19:48

超人氣

更多 >
多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車

多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車
老房子總有怪味？清潔達人教你這樣去除

老房子總有怪味？清潔達人教你這樣去除
Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘
這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani

這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani