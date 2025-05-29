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安撫焦慮汪星人 獸醫：這些小物有效

編譯徐薏茹／即時報導
寵物睡床。圖取自Amazon.com
寵物睡床。圖取自Amazon.com

家中的狗狗看起來有點焦慮嗎？Veterinarians.org網站獸醫伊凡娜·克雷內克(Ivana Crnec)指出，狗狗焦慮真實存在且案例增加。

雖然網路上有許多鎮靜零食及犬用保健品可選擇，專家還是建議讓獸醫為狗狗開藥或是推薦合適的藥物，如果狗狗的焦慮症狀真的很嚴重，專家還建議與訓練師或犬行為專家合作。

除了與專家合作，獸醫也分享他們最喜愛的產品，可以為狗狗打造一個安心的空間，解決毛孩們的焦慮問題。

圍欄或籠子可以讓狗狗安心

寵物食品公司Solid Gold發言人卡林·馬特伊卡(Carling Matejka)指出：「面對焦慮的狗，打造安全舒適的環境是關鍵。」

克雷內克說安全的環境通常包括圍欄或籠子，這些小而私有的地方可作為狗狗的安全空間。

寵物睡床

市面上有專門為焦慮小狗製作的睡床，可以放在籠子中、圍欄內，或是直接放在客廳地板，克雷內克建議買一個專門抗焦慮或鎮靜用睡床，讓愛犬感到舒適與平靜。

專屬小狗的舒適毛毯或寢具

馬特伊卡表示，小狗休息環境的一部分是擁有完全屬於牠們的寢具或毛毯，流口水或弄髒都無所謂。

餵食器或益智玩具讓狗狗保持參與感

Wellness Pet Food獸醫伯諾(Danielle Bernal)說：「小狗需要精神刺激，與牠們需要身體鍛鍊一樣。讓狗狗保持快樂與健康的關鍵是定期的充實活動，讓牠們參與玩耍、追逐、咀嚼和嗅聞等，這些活動能讓牠們的身體、情緒和精神上感到滿足。」

雷霆襯衫ThunderShirt

雷霆襯衫ThunderShirt。圖取自Amazon.com
雷霆襯衫ThunderShirt。圖取自Amazon.com

馬特伊卡和克雷內克建議嘗試雷霆襯衫Thunder Shirt，Thunder Shirt提供溫和輕柔的壓力來安撫小狗。

心跳小狗玩具

心跳小狗玩具。圖取自Amazon.com
心跳小狗玩具。圖取自Amazon.com

如果狗狗喜歡黏在你身邊，而且喜歡親近人，克雷內克推薦買一個模擬真狗的心跳小狗玩具。

耐用的咀嚼玩具

伯諾說：「分散注意力的技巧，比如使用咀嚼玩具等方式，可以支持小狗的精神刺激，促進腦內的鎮靜和安慰效果。」

白噪音機

白噪音機。圖取自Amazon.com
白噪音機。圖取自Amazon.com

馬特伊卡說，設置白噪音機或播放安撫的音樂可能有助於小狗放鬆。

出門散步時準備零食袋

專家認為狗狗對積極的回饋反應良好，出門散步時攜帶零食，當其他小狗或人經過時，如果狗狗能保持冷靜便可以獎勵小狗。

若飼主要離開家或是必須離開一段時間，伯諾建議離開前帶狗狗去散步或跑跑步，或是在離開期間安排人帶小狗出門。

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