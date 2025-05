貓奴必備…牆角蹭癢器 讓毛小孩一秒上天堂

Catit自助抓撓貓玩具。圖取自Amazon.com

如果家中的貓總是磨蹭沙發、桌椅的腳,或希望更多的撫摸而你卻沒時間滿足牠,這款Catit自助抓撓貓玩具可能正符合需要。

這款牆角蹭癢器由刷子與支架組成,刷子上的刷毛堅硬且觸感良好,可固定在牆壁、角落或家具上,讓貓在想抓撓、而主人又沒空時可自得其樂。

購物者表示,這款小工具專為刺激貓的感官而設計,效果遠超預期,稱它為「貓奴必備」用品。署名莎賓娜(Sabrina)的網友表示,僅一個晚上,這個玩具就讓她的貓感到更滿足與被愛,不再每隔5分鐘就喵喵叫、要人撓癢或摸肚皮。

另一位署名凱莉(Kelly)的消費者說,將它固定在牆上後,就看著它像是施展魔法一般,她的貓立刻愛上了這把小刷子。她說,這是她在亞馬遜 買過最好的東西,為她的毛小孩帶來無盡的歡樂。署名克里斯(Chris)的購物者開玩笑說,他們家的四位貓奴都愛死這東西了。

Catit牆角蹭癢器還有更實用的功能,當貓咪在刷子上抓撓時,刷毛會收集牠們身上脫落的毛髮,一位評論者寫道,這對減少地板上的毛髮十分有效。

該工具附有黏合帶用於固定,但有人建議可購買更強的黏合劑,特別推薦 Command鈎環黏合帶,稱效果奇佳,讓這個抓板牢牢用了五年多。此外,也可以使用螺絲固定。

包裝中還附有乾的貓薄荷,可將其撒在刷子的兩側縫隙中,以鼓勵膽小的貓嘗試使用。

署名碧安娜(Breanna)的購物者表示,她有隻失明的貓,觸覺十分敏感,但牠非常喜歡這個產品。牠是隻短毛貓,因此沒有沾上太多毛髮,牠視力不佳,讓人時常擔心缺乏足夠的刺激;但目前為止,這是她為貓咪購買的最佳產品。

