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貓奴必備…牆角蹭癢器 讓毛小孩一秒上天堂

編譯周靜芝/即時報導
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Catit自助抓撓貓玩具。圖取自Amazon.com
Catit自助抓撓貓玩具。圖取自Amazon.com

如果家中的貓總是磨蹭沙發、桌椅的腳，或希望更多的撫摸而你卻沒時間滿足牠，這款Catit自助抓撓貓玩具可能正符合需要。

這款牆角蹭癢器由刷子與支架組成，刷子上的刷毛堅硬且觸感良好，可固定在牆壁、角落或家具上，讓貓在想抓撓、而主人又沒空時可自得其樂。

購物者表示，這款小工具專為刺激貓的感官而設計，效果遠超預期，稱它為「貓奴必備」用品。署名莎賓娜（Sabrina）的網友表示，僅一個晚上，這個玩具就讓她的貓感到更滿足與被愛，不再每隔5分鐘就喵喵叫、要人撓癢或摸肚皮。

另一位署名凱莉（Kelly）的消費者說，將它固定在牆上後，就看著它像是施展魔法一般，她的貓立刻愛上了這把小刷子。她說，這是她在亞馬遜買過最好的東西，為她的毛小孩帶來無盡的歡樂。署名克里斯（Chris）的購物者開玩笑說，他們家的四位貓奴都愛死這東西了。

Catit牆角蹭癢器還有更實用的功能，當貓咪在刷子上抓撓時，刷毛會收集牠們身上脫落的毛髮，一位評論者寫道，這對減少地板上的毛髮十分有效。

該工具附有黏合帶用於固定，但有人建議可購買更強的黏合劑，特別推薦 Command鈎環黏合帶，稱效果奇佳，讓這個抓板牢牢用了五年多。此外，也可以使用螺絲固定。

包裝中還附有乾的貓薄荷，可將其撒在刷子的兩側縫隙中，以鼓勵膽小的貓嘗試使用。

署名碧安娜（Breanna）的購物者表示，她有隻失明的貓，觸覺十分敏感，但牠非常喜歡這個產品。牠是隻短毛貓，因此沒有沾上太多毛髮，牠視力不佳，讓人時常擔心缺乏足夠的刺激；但目前為止，這是她為貓咪購買的最佳產品。

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