不想被塵蟎咬 交給這款紫外線床墊吸塵器

紫外線的床墊專用吸塵器。圖取自Amazon.com

很抱歉我得告訴你,你的床很噁心。倫敦西敏大學(University of Westminster)醫學微生物學家兼資深講師穆罕默德博士(Dr. Manal Mohammed)告訴「哈芬登郵報」(HuffPost),普通床墊「可能含有成千上萬塵蟎,產生數百萬的塵蟎糞便」;這些塵蟎以你的死皮細胞、汗水和食物碎屑為食。除了可怕的蟲子外,床墊也因為能保持水分和熱量,所以很容易滋生黴菌和真菌。

這是很噁心,但也別先急著把床墊給燒了。你可以用正確的方式清潔它。根據穆罕默德博士,這問題只要靠著有紫外線的床墊專用吸塵器,就可以解決。這類的手持設備,可以輕鬆在床面滑動,靠著震動來鬆動污垢,把顆粒吸起來並困在HEPA濾網中。一名使用者直言,「親眼看到所有的污垢和塵垢被吸走」,真的超令人感到滿意。這款吸塵器,適合用於發、枕頭、地毯等地方,目前正在亞馬遜 上特價中,原價89.99元,限時特價70元,建議大家把握機會,趕緊入手。

這款充電式的手持吸塵器配有紫外線燈,可殺死細菌,並具有強大的吸力,可吸走任何剩餘的午夜零食,同時還有可手洗的HEPA濾網和金屬前置濾心,減少需要清潔的頻率,顯示清潔表面濕度的螢幕;根據該品牌建議,適宜濕度應維持在45%到65%之間,好防止細菌滋生。

根據消費者羅薩爾多(D. Rosaldo)的評論,儘管最初存在疑慮,但該設備真的很好用;他們表示:「一開始我不是很確定,但當我在第一次使用並清理濾網後,我很驚訝發現它到底吸了多少髒東西,而且也吸起了很多狗毛。」

雅德安娜(Adriana D)則推薦使用這款吸塵器來清理加劇:「說實話,這次錢花得很令人滿意。它看起來不怎樣,但以它的尺寸來說,能吸起不少我家的狗毛,而且很輕又無線,方便使用、存放和取用。我用它來清理家具上的狗毛,也用來清理我的狗經常躺的地毯和墊子。」

