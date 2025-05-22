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不想被塵蟎咬 交給這款紫外線床墊吸塵器

編譯尤寶琪／即時報導
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紫外線的床墊專用吸塵器。圖取自Amazon.com
紫外線的床墊專用吸塵器。圖取自Amazon.com

很抱歉我得告訴你，你的床很噁心。倫敦西敏大學(University of Westminster)醫學微生物學家兼資深講師穆罕默德博士(Dr. Manal Mohammed)告訴「哈芬登郵報」(HuffPost)，普通床墊「可能含有成千上萬塵蟎，產生數百萬的塵蟎糞便」；這些塵蟎以你的死皮細胞、汗水和食物碎屑為食。除了可怕的蟲子外，床墊也因為能保持水分和熱量，所以很容易滋生黴菌和真菌。

這是很噁心，但也別先急著把床墊給燒了。你可以用正確的方式清潔它。根據穆罕默德博士，這問題只要靠著有紫外線的床墊專用吸塵器，就可以解決。這類的手持設備，可以輕鬆在床面滑動，靠著震動來鬆動污垢，把顆粒吸起來並困在HEPA濾網中。一名使用者直言，「親眼看到所有的污垢和塵垢被吸走」，真的超令人感到滿意。這款吸塵器，適合用於發、枕頭、地毯等地方，目前正在亞馬遜上特價中，原價89.99元，限時特價70元，建議大家把握機會，趕緊入手。

這款充電式的手持吸塵器配有紫外線燈，可殺死細菌，並具有強大的吸力，可吸走任何剩餘的午夜零食，同時還有可手洗的HEPA濾網和金屬前置濾心，減少需要清潔的頻率，顯示清潔表面濕度的螢幕；根據該品牌建議，適宜濕度應維持在45%到65%之間，好防止細菌滋生。

根據消費者羅薩爾多(D. Rosaldo)的評論，儘管最初存在疑慮，但該設備真的很好用；他們表示：「一開始我不是很確定，但當我在第一次使用並清理濾網後，我很驚訝發現它到底吸了多少髒東西，而且也吸起了很多狗毛。」

雅德安娜(Adriana D)則推薦使用這款吸塵器來清理加劇：「說實話，這次錢花得很令人滿意。它看起來不怎樣，但以它的尺寸來說，能吸起不少我家的狗毛，而且很輕又無線，方便使用、存放和取用。我用它來清理家具上的狗毛，也用來清理我的狗經常躺的地毯和墊子。」

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