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無懼關稅戰 中國潮玩Labubu為何漲價仍在美造成瘋搶？

編譯俞仲慈／即時報導
中國玩具公司「泡泡瑪特」推出的絨毛玩偶拉布布(Labubu)在美大受歡迎。(新華社)
中國玩具公司「泡泡瑪特」推出的絨毛玩偶拉布布(Labubu)在美大受歡迎。(新華社)

中國玩具公司「泡泡瑪特」(Pop Mart)推出的潮流玩具風靡全球，其中一款外型酷似精靈的絨毛玩偶拉布布(Labubu)在美國大受歡迎，即使受到川普關稅政策衝擊，漲價也未能阻擋銷售。

有線電視新聞網(CNN)報導，內布拉斯加州醫學院學生娜歐蜜·林(Naomi Lin)自從迷上Labubu，不但一口氣收藏十餘個，甚至採購小飾品將Labubu變身為香奈兒(Chanel)娃娃來搭配自己的名牌包。

娜歐蜜最近不惜花費數百元搶購一個22寸大型絨毛玩偶Zimomo，與Labubu相比，體型大上兩倍，還有獨一無二的大尾巴，娜歐蜜直言：「需求量很大，所以等同是奢侈品。」

「泡泡瑪特」近年發展快速，2024年18億元營收中，Labubu銷售額達到4億1000萬元，而且成長率更是令人印象深刻，2024年Pop Mart在中國以外的國際市場銷售飆漲375.2%，達到7億300萬元；花旗集團研究部估計，光是去年在美國市場營收成長率，就達到驚人的895%至900%。

「泡泡瑪特」美國官網除了有人氣最旺的Labubu，還有Baby Molly、Crybaby、Dimoo、Pucky等至少30款潮玩，如果能夠搶到一個Labubu，價格最高可達85元，在網購平台StockX售價甚至提高至數百元。

中國玩具公司「泡泡瑪特」推出的絨毛玩偶拉布布在全球大受歡迎。(新華社)
中國玩具公司「泡泡瑪特」推出的絨毛玩偶拉布布在全球大受歡迎。(新華社)

尤其名人加持更帶動「泡泡瑪特」熱潮，南韓流行音樂女團BLACKPINK成員Lisa坦承自2024年初迷上搶購盲盒，不惜前往世界各地「泡泡瑪特」實體店「花光所有鈔票」，還有流行天后蕾哈娜(Rihanna)也收藏Labubu。

因此從洛杉磯到巴黎再到曼谷(Bangkok)，每當「泡泡瑪特」實體店宣布發售新品，總是吸引粉絲大排長龍搶購，畢竟與奢侈品相比，平均售價20至40元的潮玩並非高不可攀，紐約美食編輯多姆隆才(Ali Domrongchai)直言：「大家都在獵物，尋找任何能夠帶來快樂的東西。」

盡管「泡泡瑪特」因為川普關稅政策影響，4月推出新款Labubus售價調漲6元至27.99元，不過多姆隆已坦承連家族80多歲女性長輩也將Labubu掛在Louis Vuitton名牌包，趁著返回曼谷探親，走遍商場只為蒐購「泡泡瑪特」潮流玩具。

川普 關稅

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