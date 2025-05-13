角落、縫隙灰塵難清理 就交給這「黏人」小物

清潔凝膠（cleaning gel）。圖取自Amazon.com

有些清潔工作很簡單，如擦拭檯面、將床單扔進洗衣機，或者刷洗鍋盤；但有些卻很難搞定，讓人覺得應交給專業人士，例如清理鍵盤、車內通風口的灰塵與其他污垢，以及從杯架中去除微小碎屑。

哈芬登郵報撰稿人雷伊·溫格斯（Leigh Weingus）指出，她發現一種解決這些問題的方法，就是亞馬遜 上一款售價5元（價格以網站標示為準）的清潔凝膠（cleaning gel）。

溫格斯說，如果小時候喜歡玩黏土，一定會愛上這款產品，且會驚訝它在各種設備上發揮的清潔功效；使用時只要輕輕將凝膠壓在任何有灰塵的物品表面，然後慢慢撕下來。

雖然這種凝膠本來是用於汽車美容，但這絕非唯一用途；它也很適合用來清理鍵盤、手機、遙控器與其他電子裝置中難以清潔的狹小縫隙。溫格斯指出，這種凝膠可重複使用，直到顏色變深、不太黏為止；若不喜歡重複使用，可一次只取少量，用於汽車或電子設備等不同地方。

這款平價藍色凝膠狀在亞馬遜上獲得數千則5星好評，一位購物者表示，對它的效果感到非常驚喜，剛從包裝取出時，感覺十分鬆軟，以為它會黏在電腦鍵盤上或任何要使用的地方；但使用後效果非常好，車內通風口也同樣如此。她甚至用它來清除爐灶旋鈕後的油垢，效果也很好。

另一位購物者留言說，她討厭清除灰塵，很少做這件事。但使用這個產品，覺得像在玩玩具，不只是在打掃；而且它很耐用，雖然很快會看起來有點髒，但她一直用到它變得像柏油般漆黑，再也吸不到任何東西，「那可是用了好多次之後」。

如果希望使用後有新車的氣味與感覺，這款凝膠同樣能提供滿意答案。一位和丈夫共用一輛車的消費者說，擋風玻璃上、車門把手周圍、車內角落和縫隙裡積聚的碎屑、灰塵和狗毛讓她抓狂，但這個產品搞定一切；有個小吸塵器與清潔凝膠，她就能讓開了好幾年的車看起來煥然一新。

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