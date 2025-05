角落、縫隙灰塵難清理 就交給這「黏人」小物

清潔凝膠(cleaning gel)。圖取自Amazon.com

有些清潔工作很簡單,如擦拭檯面、將床單扔進洗衣機,或者刷洗鍋盤;但有些卻很難搞定,讓人覺得應交給專業人士,例如清理鍵盤、車內通風口的灰塵與其他污垢,以及從杯架中去除微小碎屑。

哈芬登郵報撰稿人雷伊·溫格斯(Leigh Weingus)指出,她發現一種解決這些問題的方法,就是亞馬遜 上一款售價5元(價格以網站標示為準)的清潔凝膠(cleaning gel)。

溫格斯說,如果小時候喜歡玩黏土,一定會愛上這款產品,且會驚訝它在各種設備上發揮的清潔功效;使用時只要輕輕將凝膠壓在任何有灰塵的物品表面,然後慢慢撕下來。

雖然這種凝膠本來是用於汽車美容,但這絕非唯一用途;它也很適合用來清理鍵盤、手機、遙控器與其他電子裝置中難以清潔的狹小縫隙。溫格斯指出,這種凝膠可重複使用,直到顏色變深、不太黏為止;若不喜歡重複使用,可一次只取少量,用於汽車或電子設備等不同地方。

這款平價藍色凝膠狀在亞馬遜上獲得數千則5星好評,一位購物者表示,對它的效果感到非常驚喜,剛從包裝取出時,感覺十分鬆軟,以為它會黏在電腦鍵盤上或任何要使用的地方;但使用後效果非常好,車內通風口也同樣如此。她甚至用它來清除爐灶旋鈕後的油垢,效果也很好。

另一位購物者留言說,她討厭清除灰塵,很少做這件事。但使用這個產品,覺得像在玩玩具,不只是在打掃;而且它很耐用,雖然很快會看起來有點髒,但她一直用到它變得像柏油般漆黑,再也吸不到任何東西,「那可是用了好多次之後」。

如果希望使用後有新車的氣味與感覺,這款凝膠同樣能提供滿意答案。一位和丈夫共用一輛車的消費者說,擋風玻璃上、車門把手周圍、車內角落和縫隙裡積聚的碎屑、灰塵和狗毛讓她抓狂,但這個產品搞定一切;有個小吸塵器與清潔凝膠,她就能讓開了好幾年的車看起來煥然一新。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.