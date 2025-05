高效濾水器 亞馬遜7.7萬人說讚

吸管式濾水產品「生命吸管」(Lifestraw)。圖取自Amazon.com

如果一直猶豫不決是否要花約20元購買一個吸管式濾水產品「生命吸管」(Lifestraw),那麼現在或許是下定決心的時候。哈芬登郵報撰稿人羅德絲·烏里貝(Lourdes Uribe)指出,雖然它看似小眾產品,但個人濾水器幾乎每個人都用得上;它使用方便、可隨身攜帶,是讓全家人放心飲水的簡單方法。

雖然不必是戶外運動愛好者才需要「生命吸管」,但對熱中健行與露營的人來說,它確實很好用,可去除幾乎所有水源中的塑膠微粒、細菌、寄生蟲等(包括大腸桿菌、沙門氏菌和賈第蟲);濾芯的使用期限頗長,可過濾約1000加侖的乾淨安全飲用水,「絕對物有所值」。

烏里貝說,她曾以為像她這樣從未露營過、整天待在城市裡的女孩,永遠不會用得上「生命吸管」;但經進一步研究,她越來越相信它對每個人都不可或缺。她表示,沒有人能預知未來會發生什麼,即使不熱愛戶外活動,自然災害就是緊急情況下備用一個「生命吸管」的充分理由。

澳洲 戶外生存專家凱莉·佛尼奧克斯(Kylie“Ky”Furneaux)經常大力推薦「生命吸管」。她說,在攸關生存的情況下,找到乾淨的飲用水是必要條件,能夠安全地從任何水源飲水,就是活下來或是在三天內死亡的區別。

佛尼奧克斯表示,她認為每個人在戶外長時間活動時都應隨身攜帶「生命吸管」和急救包,以防萬一發生意外;它輕便且不佔空間,不會帶來太大不便,且水的問題得到解決,至少就能讓人安心。

烏里貝的同事克莉絲汀·艾肯(Kristen Aiken)說,它也非常適合作為禮物,她在上一次亞馬遜 會員日搶到了大優惠,一口氣買了10個,像發糖果一樣分給了家人。她說,她以為每個人會看著它說「這是什麼東西?」但讓她驚喜的是,他們都知道「生命吸管」是什麼,只是還沒買過。大家很高興能帶去露營,艾肯的媽媽還把一些放在儲物櫃裡,以防遇到緊急情況無法獲得乾淨的自來水。

「生命吸管」在亞馬遜上獲得平均4.8分(滿分5分)評價,其中7萬7285名購物者給予5星好評。署名史蒂芬妮(Stephanie)的消費者表示,她購買這些產品以備不時之需,雖然尚未使用,但她知道「生命吸管」是個值得信賴的品牌;它們使用方便,特別是可以連接水瓶的設計,可讓多人共享乾淨水源,甚至可在需要時過濾水用來烹飪。

一位署名黎安(Leann)的消費者稱,他訂購了一個放在背包,又加購了一個備用,「它們真的有效」;可拆卸的底部適合任何水瓶,或直接當吸管使用,過濾後的水如同天然礦泉水。黎安表示,他是名狂熱的露營者與生存主義者,人生大部分時間都在戶外度過,這個產品物有所值,水質也令人滿意,他強烈推薦。

烏里貝提醒,儘管該產品聲稱能過濾超過30種污染物,但最好查看官網常見問答,瞭解該產品無法從水中去除的物質,包括鹽、砷、石油 和三鹵甲烷,後者是淨化水質時以氯氣消毒的副產品。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.