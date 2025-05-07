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高效濾水器 亞馬遜7.7萬人說讚

編譯周靜芝/即時報導
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吸管式濾水產品「生命吸管」（Lifestraw）。圖取自Amazon.com
吸管式濾水產品「生命吸管」（Lifestraw）。圖取自Amazon.com

如果一直猶豫不決是否要花約20元購買一個吸管式濾水產品「生命吸管」（Lifestraw），那麼現在或許是下定決心的時候。哈芬登郵報撰稿人羅德絲·烏里貝（Lourdes Uribe）指出，雖然它看似小眾產品，但個人濾水器幾乎每個人都用得上；它使用方便、可隨身攜帶，是讓全家人放心飲水的簡單方法。

雖然不必是戶外運動愛好者才需要「生命吸管」，但對熱中健行與露營的人來說，它確實很好用，可去除幾乎所有水源中的塑膠微粒、細菌、寄生蟲等（包括大腸桿菌、沙門氏菌和賈第蟲）；濾芯的使用期限頗長，可過濾約1000加侖的乾淨安全飲用水，「絕對物有所值」。

烏里貝說，她曾以為像她這樣從未露營過、整天待在城市裡的女孩，永遠不會用得上「生命吸管」；但經進一步研究，她越來越相信它對每個人都不可或缺。她表示，沒有人能預知未來會發生什麼，即使不熱愛戶外活動，自然災害就是緊急情況下備用一個「生命吸管」的充分理由。

澳洲戶外生存專家凱莉·佛尼奧克斯（Kylie“Ky”Furneaux）經常大力推薦「生命吸管」。她說，在攸關生存的情況下，找到乾淨的飲用水是必要條件，能夠安全地從任何水源飲水，就是活下來或是在三天內死亡的區別。

佛尼奧克斯表示，她認為每個人在戶外長時間活動時都應隨身攜帶「生命吸管」和急救包，以防萬一發生意外；它輕便且不佔空間，不會帶來太大不便，且水的問題得到解決，至少就能讓人安心。

烏里貝的同事克莉絲汀·艾肯（Kristen Aiken）說，它也非常適合作為禮物，她在上一次亞馬遜會員日搶到了大優惠，一口氣買了10個，像發糖果一樣分給了家人。她說，她以為每個人會看著它說「這是什麼東西？」但讓她驚喜的是，他們都知道「生命吸管」是什麼，只是還沒買過。大家很高興能帶去露營，艾肯的媽媽還把一些放在儲物櫃裡，以防遇到緊急情況無法獲得乾淨的自來水。

生命吸管」在亞馬遜上獲得平均4.8分（滿分5分）評價，其中7萬7285名購物者給予5星好評。署名史蒂芬妮（Stephanie）的消費者表示，她購買這些產品以備不時之需，雖然尚未使用，但她知道「生命吸管」是個值得信賴的品牌；它們使用方便，特別是可以連接水瓶的設計，可讓多人共享乾淨水源，甚至可在需要時過濾水用來烹飪。

一位署名黎安（Leann）的消費者稱，他訂購了一個放在背包，又加購了一個備用，「它們真的有效」；可拆卸的底部適合任何水瓶，或直接當吸管使用，過濾後的水如同天然礦泉水。黎安表示，他是名狂熱的露營者與生存主義者，人生大部分時間都在戶外度過，這個產品物有所值，水質也令人滿意，他強烈推薦。

烏里貝提醒，儘管該產品聲稱能過濾超過30種污染物，但最好查看官網常見問答，瞭解該產品無法從水中去除的物質，包括鹽、砷、石油和三鹵甲烷，後者是淨化水質時以氯氣消毒的副產品。

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