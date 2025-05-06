我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普移民政策再受挫 法官勒令准1.2萬難民入境美國

第二輪投票獲325票支持 梅爾茨當選德國總理

法國保濕沐浴油 舒緩乾皮、濕疹困擾

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Bioderma出品的法國保濕沐浴油Atoderm。圖取自Amazon.com
Bioderma出品的法國保濕沐浴油Atoderm。圖取自Amazon.com

歐洲著名品牌Bioderma出品的法國保濕沐浴油Atoderm有舒緩乾皮、濕疹困擾等功效，目前在亞馬遜正以七五折促銷，有剃刀燙傷（razor burns） 、紅癢症的人也可用。

Bioderma的卸妝潔膚水（micellar water）廣受愛戴，沐浴油Atoderm用分子具穩定性的菸鹼胺（niacinamide）和充實油脂的成分調配而成，對皮膚相當溫和，具有良好的耐受性，連嬰兒的細嫩皮膚都可用。試用過的人說，它在發揮清潔和復甦功能的同時，不會刺激皮膚，治療濕疹、皮疹、剃刀燙傷，通常幾天就見效。

Peter在用後回應區寫道，「我的皮膚容易發疹，我一直很苦惱該用甚麼樣的沐浴乳洗澡，也試過很多種，沒有一種讓我心服口服。用過Atoderm後，感覺皮膚特別細滑柔軟，還有長久保濕效果，可以舒緩發癢的不適感。它最與眾不同的地方是，清潔皮膚又不會除掉皮膚天然的油分，這是其他低過敏原或溫和潔膚劑辦不到的。」

很多用戶使用過Bioderma產品後說，洗完澡不會有滑膩感或「油膜」在身的感覺，因此年長者，或任何怕在浴室滑倒的人，都可安心使用；產品淡淡的清香，不會濃郁薰人，不會予人不愉快的感覺，這也是它廣受歡迎的原因。

難怪許多人買來多用--當刮鬍水、卸妝水、沐浴乳。

想對自己的皮膚更加「溫柔、關愛、照顧」（TLC）的人，不妨趁打折，買瓶來試試看。以下幾個五星級的評價，可以參考：

Galina：「物超所值，讓你大感驚豔，是最佳刮鬍水，氣味很淡，也是我唯一的沐浴油。」

Piggles：「沒有它簡直活不下去。對我來講，是少數『聖杯』級產品，味道棒透了，很有法國風、高級、精妙，超保濕，刮鬍子時使用也很棒。」

Heather Sebastian：「我用來當沐浴乳，但主要當刮鬍油，是我唯一使用後皮膚會有細滑柔嫩感的東西。我注意到，剃刀燙傷的紅癢和腫塊都少了。既能潔膚，又不破壞皮膚的天然油脂，效期很長，一瓶可用三個月，我高度推薦。」

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

亞馬遜

上一則

投資房地產 5非傳統方式同樣有機會致富

延伸閱讀

巴黎奧運開幕秀機械馬「宙斯」 巡迴展奔騰法國

巴黎奧運開幕秀機械馬「宙斯」 巡迴展奔騰法國
法國勞工節集會遊行聲勢浩大 總工會稱逾30萬人參與

法國勞工節集會遊行聲勢浩大 總工會稱逾30萬人參與
破金氏紀錄 法國草莓蛋糕全長122公尺 21名師傅打造

破金氏紀錄 法國草莓蛋糕全長122公尺 21名師傅打造
抗中國免稅包裹入侵 法國擬2026年開徵電商管理費

抗中國免稅包裹入侵 法國擬2026年開徵電商管理費

熱門新聞

延長線。Image by Alvaro González from Pixabay

家中必備延長線 但這10種電器設備不宜使用

2025-04-29 12:37
Skechers 男鞋。圖取自Amazon.com

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

2025-04-28 11:24
澳美客牛排館（Outback Steakhouse）。美聯社

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

2025-05-01 09:46
示意圖。Image by Ri Butov from Pixabay

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

2025-05-01 10:26
雞蛋是日常烹飪中使用廣泛的食材之一，只需幾分鐘，就可以煎、炒、煮，迅速做出營養美味的餐點。Image by Peggychoucair from Pixabay

新鮮雞蛋可冷凍延長保存期 但要記得這樣做

2025-04-29 10:28
示意圖／123RF

什麼都放冰箱？營養師示警：白飯、蜂蜜都不行

2025-05-02 15:53

超人氣

更多 >
年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳
許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了

許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售

知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 