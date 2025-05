法國保濕沐浴油 舒緩乾皮、濕疹困擾

Bioderma出品的法國保濕沐浴油Atoderm。圖取自Amazon.com

歐洲著名品牌Bioderma出品的法國保濕沐浴油Atoderm有舒緩乾皮、濕疹困擾等功效,目前在亞馬遜 正以七五折促銷,有剃刀燙傷(razor burns) 、紅癢症的人也可用。

Bioderma的卸妝潔膚水(micellar water)廣受愛戴,沐浴油Atoderm用分子具穩定性的菸鹼胺(niacinamide)和充實油脂的成分調配而成,對皮膚相當溫和,具有良好的耐受性,連嬰兒的細嫩皮膚都可用。試用過的人說,它在發揮清潔和復甦功能的同時,不會刺激皮膚,治療濕疹、皮疹、剃刀燙傷,通常幾天就見效。

Peter在用後回應區寫道,「我的皮膚容易發疹,我一直很苦惱該用甚麼樣的沐浴乳洗澡,也試過很多種,沒有一種讓我心服口服。用過Atoderm後,感覺皮膚特別細滑柔軟,還有長久保濕效果,可以舒緩發癢的不適感。它最與眾不同的地方是,清潔皮膚又不會除掉皮膚天然的油分,這是其他低過敏原或溫和潔膚劑辦不到的。」

很多用戶使用過Bioderma產品後說,洗完澡不會有滑膩感或「油膜」在身的感覺,因此年長者,或任何怕在浴室滑倒的人,都可安心使用;產品淡淡的清香,不會濃郁薰人,不會予人不愉快的感覺,這也是它廣受歡迎的原因。

難怪許多人買來多用--當刮鬍水、卸妝水、沐浴乳。

想對自己的皮膚更加「溫柔、關愛、照顧」(TLC)的人,不妨趁打折,買瓶來試試看。以下幾個五星級的評價,可以參考:

Galina:「物超所值,讓你大感驚豔,是最佳刮鬍水,氣味很淡,也是我唯一的沐浴油。」

Piggles:「沒有它簡直活不下去。對我來講,是少數『聖杯』級產品,味道棒透了,很有法國風、高級、精妙,超保濕,刮鬍子時使用也很棒。」

Heather Sebastian:「我用來當沐浴乳,但主要當刮鬍油,是我唯一使用後皮膚會有細滑柔嫩感的東西。我注意到,剃刀燙傷的紅癢和腫塊都少了。既能潔膚,又不破壞皮膚的天然油脂,效期很長,一瓶可用三個月,我高度推薦。」

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.