法國保濕沐浴油 舒緩乾皮、濕疹困擾

Bioderma出品的法國保濕沐浴油Atoderm。圖取自Amazon.com

歐洲著名品牌Bioderma出品的法國保濕沐浴油Atoderm有舒緩乾皮、濕疹困擾等功效，目前在亞馬遜 正以七五折促銷，有剃刀燙傷（razor burns） 、紅癢症的人也可用。

Bioderma的卸妝潔膚水（micellar water）廣受愛戴，沐浴油Atoderm用分子具穩定性的菸鹼胺（niacinamide）和充實油脂的成分調配而成，對皮膚相當溫和，具有良好的耐受性，連嬰兒的細嫩皮膚都可用。試用過的人說，它在發揮清潔和復甦功能的同時，不會刺激皮膚，治療濕疹、皮疹、剃刀燙傷，通常幾天就見效。

Peter在用後回應區寫道，「我的皮膚容易發疹，我一直很苦惱該用甚麼樣的沐浴乳洗澡，也試過很多種，沒有一種讓我心服口服。用過Atoderm後，感覺皮膚特別細滑柔軟，還有長久保濕效果，可以舒緩發癢的不適感。它最與眾不同的地方是，清潔皮膚又不會除掉皮膚天然的油分，這是其他低過敏原或溫和潔膚劑辦不到的。」

很多用戶使用過Bioderma產品後說，洗完澡不會有滑膩感或「油膜」在身的感覺，因此年長者，或任何怕在浴室滑倒的人，都可安心使用；產品淡淡的清香，不會濃郁薰人，不會予人不愉快的感覺，這也是它廣受歡迎的原因。

難怪許多人買來多用--當刮鬍水、卸妝水、沐浴乳。

想對自己的皮膚更加「溫柔、關愛、照顧」（TLC）的人，不妨趁打折，買瓶來試試看。以下幾個五星級的評價，可以參考：

Galina：「物超所值，讓你大感驚豔，是最佳刮鬍水，氣味很淡，也是我唯一的沐浴油。」

Piggles：「沒有它簡直活不下去。對我來講，是少數『聖杯』級產品，味道棒透了，很有法國風、高級、精妙，超保濕，刮鬍子時使用也很棒。」

Heather Sebastian：「我用來當沐浴乳，但主要當刮鬍油，是我唯一使用後皮膚會有細滑柔嫩感的東西。我注意到，剃刀燙傷的紅癢和腫塊都少了。既能潔膚，又不破壞皮膚的天然油脂，效期很長，一瓶可用三個月，我高度推薦。」

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