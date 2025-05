24元可攜式白噪音機 讓媽媽寶寶都一夜好眠

Yogasleep Hushh 攜帶式白噪音助眠機。圖取自Amazon.com

哈芬登郵報(HuffPost)撰稿人烏麗貝(Lourdes Avila Uribe)囤積許多育兒用品,其中一個令人意想不到的商品幫助他在夜間順利入睡,成為他生活中的必需品,他大力推薦Yogasleep Hushh 攜帶式白噪音助眠機。

這一受歡迎的高評價白噪音機擁有極佳的聲音品質,無論是平常睡眠時、出遊時,或是被外頭的喧嘩聲吵得不可安寧時,這台小巧的白噪音機都有相當大的用處。

Yogasleep Hushh攜帶式白噪音助眠機有三種聲音可選擇,包括明亮白噪音、深沉白噪音,以及溫和海浪聲。

可調整的音量在蓋過其他噪音或干擾時能派上用場,還配有柔和的橙黃色LED夜燈。

輕巧的機身非常方便攜帶,可輕鬆裝進包包裡,烏麗貝現在去哪都要帶著這台白噪音機。

機器充電使用USB,可以輕鬆維持電量,避免半夜突然沒電的窘境,根據烏麗貝的測試,充電一小時左右可使用12至16小時。

Yogasleep Hushh攜帶式白噪音助眠機目前價格不到25元,可說是非常實惠,以下是其他網友的評價。

「絕對是五顆星好評!!!幾年前我買了一台給我自己,現在還是能完美的運作。所以我又買了第二台放在我兒子的房間。它有三種不同的聲音和音量選擇。我很愛它是充電式的,我通常就插著電,但如果我需要幫其他東西插電,然後忘記再把白噪音機的插頭插回去,它還是能持續運作一整晚。我以前習慣開風扇入睡,但我比較怕冷,也厭倦度假時需要帶風扇。這台白噪音機的大小放在床頭櫃上或帶出去旅行剛剛好。機身非常輕巧,不會占太多空間。100%推薦。」— Roci

「幾周以來睡得最好的時刻。這對我來說真的有用,容易使用,不用換電池,完美的尺寸而且方便攜帶!白噪音模式使我平靜入睡,並幫助我持續睡得安穩!我唯一後悔的是這麼久時間才買它!」— J. Williamson

「我愛這台小小的白噪音機!外出時我們把它固定在寶寶的汽車安全座椅或嬰兒車上,並且播放白噪音,寶寶很愛這聲音。有了這個舒緩的環繞音,寶寶任何時候都能安穩睡覺。我們也會把機器固定在家中的搖籃上,效果同樣好。」— 亞馬遜 (Amazon )用戶

