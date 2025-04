這款汽車故障診斷器 沃爾瑪現正3折特賣

CICPAP引擎故障碼讀取器( Engine Fault Code Reader) 。圖取自Walmart.com

汽車故障是每位車主備感困擾的問題,專業部落客加布·凱利(Gabe Carey)表示,在診斷任何車輛問題時,首先應檢查方向盤下方;然後將診斷工具插入車載自動診斷系統(On-Board Diagnostics, OBD2)接口,找出問題所在,或至少縮小可能的問題範圍。

OBD相當於汽車的「黑盒子」,較新出廠的車輛都必須配備這個接口,但各個車型的位置不一,多數在方向盤下方。凱利指出,如果不確定該購買哪種OBD診斷工具,他推薦一款暢銷的OBD2掃描診斷工具CICPAP引擎故障碼讀取器( Engine Fault Code Reader) ,目前在沃爾瑪 網站約打3折,僅售16元(原價55元,以網站標示為準)。

凱利說,高端的汽車故障診斷工具往往需花費數百甚至數千元,但這款小型故障碼讀取器以高性價比涵蓋了所有基本功能。除了讀取和清除故障碼外,它還內建了完整的資料庫,消費者可藉此來解讀故障碼的實際含義;此外,還可透過數據流監控和即時曲線分析,在車輛運行時查看性能表現。

CICPAP引擎故障碼讀取器大小僅7.9 x 5 x 1.7英寸,可輕鬆放入手提袋或某些口袋中。雖然非彩色顯示,但黑白螢幕清晰且背光良好,便於閱讀故障碼與圖表。它還配備了2.5英尺長的電纜,以及操作簡單的按鈕,便於在選單中搜尋。此外,它支持六種語言,並可在驗車前測試是否符合排放標準。

一位消費者留言表示,他為女兒較舊的車購買了這個產品。另一人誇讚說,這是一款卓越的OBD2掃描器,完美執行所具備的功能。

還有一位顧客特別稱道其小巧的設計,他說,這款工具體積小、操作簡單,連接到車上非常方便;他收到後立即在車上測試,很高興未顯示任何故障碼。

凱利提醒,使用OBD2讀取器為愛車「健檢」,可提前為需要的維修做好準備;趁現在限時特價僅16元,不妨入手。

