這款汽車故障診斷器 沃爾瑪現正3折特賣

CICPAP引擎故障碼讀取器（ Engine Fault Code Reader） 。圖取自Walmart.com

汽車故障是每位車主備感困擾的問題，專業部落客加布·凱利（Gabe Carey）表示，在診斷任何車輛問題時，首先應檢查方向盤下方；然後將診斷工具插入車載自動診斷系統（On-Board Diagnostics, OBD2）接口，找出問題所在，或至少縮小可能的問題範圍。

OBD相當於汽車的「黑盒子」，較新出廠的車輛都必須配備這個接口，但各個車型的位置不一，多數在方向盤下方。凱利指出，如果不確定該購買哪種OBD診斷工具，他推薦一款暢銷的OBD2掃描診斷工具CICPAP引擎故障碼讀取器（ Engine Fault Code Reader） ，目前在沃爾瑪 網站約打3折，僅售16元（原價55元，以網站標示為準）。

凱利說，高端的汽車故障診斷工具往往需花費數百甚至數千元，但這款小型故障碼讀取器以高性價比涵蓋了所有基本功能。除了讀取和清除故障碼外，它還內建了完整的資料庫，消費者可藉此來解讀故障碼的實際含義；此外，還可透過數據流監控和即時曲線分析，在車輛運行時查看性能表現。

CICPAP引擎故障碼讀取器大小僅7.9 x 5 x 1.7英寸，可輕鬆放入手提袋或某些口袋中。雖然非彩色顯示，但黑白螢幕清晰且背光良好，便於閱讀故障碼與圖表。它還配備了2.5英尺長的電纜，以及操作簡單的按鈕，便於在選單中搜尋。此外，它支持六種語言，並可在驗車前測試是否符合排放標準。

一位消費者留言表示，他為女兒較舊的車購買了這個產品。另一人誇讚說，這是一款卓越的OBD2掃描器，完美執行所具備的功能。

還有一位顧客特別稱道其小巧的設計，他說，這款工具體積小、操作簡單，連接到車上非常方便；他收到後立即在車上測試，很高興未顯示任何故障碼。

凱利提醒，使用OBD2讀取器為愛車「健檢」，可提前為需要的維修做好準備；趁現在限時特價僅16元，不妨入手。

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