老祖母級保濕清潔霜 重獲抖音網友追捧

保濕清潔霜白凡士林(Albolene) 。圖取自Amazon.com

美容產品日新月異,但老祖母級保濕清潔霜白凡士林(Albolene) 再度獲得抖音 網友追捧,說明經典化妝品的老配方能夠代代相傳,一定有其道理。

別看祖母化妝台上和龐氏冷霜(Pond's cold cream )與金縷梅化妝水調和劑(Dickinson's witch hazel)並列的白凡士林多功能霜一瓶10元不到,皮膚科醫生說它有雙重清潔效果,不但能夠清除臉上頑劣的化妝品和塵垢,還有防曬功能,難怪在社交媒體吹捧下,又大紅大紫起來。

用法:用白凡士林按摩臉部,讓它豐厚略帶油膩的質地轉化成保濕清潔霜,慢慢化解所有汙垢,包括防水的睫毛膏和粉底。該分解的分解後,用濕毛巾輕拭一遍,或用雙重潔淨法,再擦上一層傳統的潔面膏即可。

單純無味的白凡士林的五大成分是礦物油、凡士林(petrolatum,半固體狀飽和性碳氫化合物)、石蠟、純地蠟、 β-胡蘿蔔素,這些元素都有護膚效果,配方比例與其他老式面霜相差無幾。其中的保濕成分1905年就受到重視,迄今仍是卸妝後感覺皮膚乾裂的人的最佳保濕劑。

這就是為甚麼過了120年,白凡士林仍深受愛戴的原因,對皮膚乾燥或過敏的人,尤不可缺。

抖音用戶爵伊(Nykita Joy)最近發文表示,儘管新型潔面乳千百種,白凡士林仍是她的最愛,「你有沒有祖母?問她最懂。」

內行人不但把白凡士林當作潔面霜,鑒於它不油膩、也不會毫無殘留的特性,也把它用做保濕劑,有些人還信誓旦旦的說,用來解決頭髮分岔問題都有效!

署名Ms. Molly的用戶在亞馬遜 消費者評價欄表示:「我第一次化妝,奶奶就告訴我用白凡士林。我用過好多種人家送的禮品,沒一種比得上白凡士林。嘗試多次後,都被我丟了。既然有了最佳產品,何必再去試其他的?我說過,我用的都是最貴的睫毛膏、24小時持續有效化妝品吧?白凡士林將它們一一化為液體,融化為零。」

Donita回饋說,「我母親,我自己,現在我女兒,多年來一直都用Albolene。」

