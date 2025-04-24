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老祖母級保濕清潔霜 重獲抖音網友追捧

記者張聲肇／即時報導
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保濕清潔霜白凡士林（Albolene） 。圖取自Amazon.com
保濕清潔霜白凡士林（Albolene） 。圖取自Amazon.com

美容產品日新月異，但老祖母級保濕清潔霜白凡士林（Albolene） 再度獲得抖音網友追捧，說明經典化妝品的老配方能夠代代相傳，一定有其道理。

別看祖母化妝台上和龐氏冷霜（Pond's cold cream ）與金縷梅化妝水調和劑（Dickinson's witch hazel）並列的白凡士林多功能霜一瓶10元不到，皮膚科醫生說它有雙重清潔效果，不但能夠清除臉上頑劣的化妝品和塵垢，還有防曬功能，難怪在社交媒體吹捧下，又大紅大紫起來。

用法：用白凡士林按摩臉部，讓它豐厚略帶油膩的質地轉化成保濕清潔霜，慢慢化解所有汙垢，包括防水的睫毛膏和粉底。該分解的分解後，用濕毛巾輕拭一遍，或用雙重潔淨法，再擦上一層傳統的潔面膏即可。

單純無味的白凡士林的五大成分是礦物油、凡士林（petrolatum，半固體狀飽和性碳氫化合物）、石蠟、純地蠟、 β-胡蘿蔔素，這些元素都有護膚效果，配方比例與其他老式面霜相差無幾。其中的保濕成分1905年就受到重視，迄今仍是卸妝後感覺皮膚乾裂的人的最佳保濕劑。

這就是為甚麼過了120年，白凡士林仍深受愛戴的原因，對皮膚乾燥或過敏的人，尤不可缺。

抖音用戶爵伊（Nykita Joy）最近發文表示，儘管新型潔面乳千百種，白凡士林仍是她的最愛，「你有沒有祖母？問她最懂。」

內行人不但把白凡士林當作潔面霜，鑒於它不油膩、也不會毫無殘留的特性，也把它用做保濕劑，有些人還信誓旦旦的說，用來解決頭髮分岔問題都有效！

署名Ms. Molly的用戶在亞馬遜消費者評價欄表示：「我第一次化妝，奶奶就告訴我用白凡士林。我用過好多種人家送的禮品，沒一種比得上白凡士林。嘗試多次後，都被我丟了。既然有了最佳產品，何必再去試其他的？我說過，我用的都是最貴的睫毛膏、24小時持續有效化妝品吧？白凡士林將它們一一化為液體，融化為零。」

Donita回饋說，「我母親，我自己，現在我女兒，多年來一直都用Albolene。」

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