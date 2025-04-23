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4款收納轉盤 家政達人：讓廚房告別雜亂

編譯周靜芝/即時報導
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Oxo Good Grips轉盤。圖取自Amazon.com
Oxo Good Grips轉盤。圖取自Amazon.com

希望來個春季大掃除，讓家中廚房更井然有序嗎？雅虎生活網站編輯潔西卡·多德-菲德（Jessica Dodell-Feder）表示，她在過去一年中，訪問了數位專業整理達人，他們都提出相同的解決方案：收納用轉盤（lazy Susan）。

這些方便的轉盤毫無疑問是專業人士眼中最有價值的設備。Best Results Organizing店主茱莉碧斯崔（Julie Bestry）說，她一直不明白為什麼這個轉盤被稱為「lazy Susan」，因為它不僅可一物兩用，再也不用擔心東西會被推到櫃子或架子後面；所有物品都能直立放置，只要轉動一下便能輕鬆找到。以下是專家推薦的4款轉盤：

1. Oxo Good Grips轉盤，11吋

碧斯崔推薦Oxo的這款轉盤，用來收納需直立的瓶罐，例如冰箱裡的沙拉醬或調味品。這款轉盤因其耐用和流暢的轉動而深受亞馬遜購物者喜愛，超過8600位滿意的評論者給予它4.8星評價。

一人留言說，廚房上方的櫥櫃讓她十分苦惱，它們太深、而她又太矮，很難在不用椅子下找到任何東西。這就是為什麼她買了兩個轉盤，「它們真是太完美了」；現在她終於不用椅子就能看到所有東西，此外性價比也讓人驚喜。

2. iDesign 3格轉盤，9吋

iDesign 3格轉盤。圖取自Amazon.com
iDesign 3格轉盤。圖取自Amazon.com

如果要收納較高或易搖晃物品，碧斯崔會喜歡側邊較高的轉盤；中間隔板可將物品分類，讓收納工作更有條理。

一位購物者說，這個轉盤正是她的小廚房所需，現在她把所有調味料與醬料都放在同一格；它很好清洗，且透明材質讓物品一目瞭然。

3. Lamu收納轉盤

Lamu收納轉盤。圖取自Amazon.com
Lamu收納轉盤。圖取自Amazon.com

與圓形轉盤不同，這款長方形轉盤可放入角落，充分利用櫥櫃空間。尺寸為15.67英吋x11.7英吋，可360 度旋轉，並附可固定吸盤，確保穩定性；只要有至少17.5吋x 13吋的空間就可以放得下（還有一略小的版本）。

一位購物者說，她買了兩個，並對它們十分滿意。獨特的轉動方式和長方外型，讓她可以放置一般轉盤無法放的物品；此外，承重能力頗佳，即使疊上雙層的罐頭也能輕鬆轉動。

4. Amolliar轉盤，10吋

Amolliar轉盤。圖取自Amazon.com
Amolliar轉盤。圖取自Amazon.com

家居用品店After Declutter老闆中島粟子（音譯，Ritsuko Nakajima）喜歡簡約的設計，她是這款白色轉盤的粉絲。她說，這款轉盤有各種方便的尺寸和樣式，且有一個很好的收邊，可防止物品掉落。

中島指出，轉盤可以讓櫥櫃、冰箱和置物架的空間最大化，讓物品更易拿取；只要在購買前先量好櫥櫃尺寸即可，而直徑10或11吋的轉盤應適用於大多數櫥櫃。

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