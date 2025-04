4款收納轉盤 家政達人：讓廚房告別雜亂

Oxo Good Grips轉盤。圖取自Amazon.com

希望來個春季大掃除,讓家中廚房更井然有序嗎?雅虎 生活網站編輯潔西卡·多德-菲德(Jessica Dodell-Feder)表示,她在過去一年中,訪問了數位專業整理達人,他們都提出相同的解決方案:收納用轉盤(lazy Susan)。

這些方便的轉盤毫無疑問是專業人士眼中最有價值的設備。Best Results Organizing店主茱莉碧斯崔(Julie Bestry)說,她一直不明白為什麼這個轉盤被稱為「lazy Susan」,因為它不僅可一物兩用,再也不用擔心東西會被推到櫃子或架子後面;所有物品都能直立放置,只要轉動一下便能輕鬆找到。以下是專家推薦的4款轉盤:

1. Oxo Good Grips轉盤,11吋

碧斯崔推薦Oxo的這款轉盤,用來收納需直立的瓶罐,例如冰箱裡的沙拉醬或調味品。這款轉盤因其耐用和流暢的轉動而深受亞馬遜 購物者喜愛,超過8600位滿意的評論者給予它4.8星評價。

一人留言說,廚房上方的櫥櫃讓她十分苦惱,它們太深、而她又太矮,很難在不用椅子下找到任何東西。這就是為什麼她買了兩個轉盤,「它們真是太完美了」;現在她終於不用椅子就能看到所有東西,此外性價比也讓人驚喜。

2. iDesign 3格轉盤,9吋

iDesign 3格轉盤。圖取自Amazon.com

如果要收納較高或易搖晃物品,碧斯崔會喜歡側邊較高的轉盤;中間隔板可將物品分類,讓收納工作更有條理。

一位購物者說,這個轉盤正是她的小廚房所需,現在她把所有調味料與醬料都放在同一格;它很好清洗,且透明材質讓物品一目瞭然。

3. Lamu收納轉盤

Lamu收納轉盤。圖取自Amazon.com

與圓形轉盤不同,這款長方形轉盤可放入角落,充分利用櫥櫃空間。尺寸為15.67英吋x11.7英吋,可360 度旋轉,並附可固定吸盤,確保穩定性;只要有至少17.5吋x 13吋的空間就可以放得下(還有一略小的版本)。

一位購物者說,她買了兩個,並對它們十分滿意。獨特的轉動方式和長方外型,讓她可以放置一般轉盤無法放的物品;此外,承重能力頗佳,即使疊上雙層的罐頭也能輕鬆轉動。

4. Amolliar轉盤,10吋

Amolliar轉盤。圖取自Amazon.com

家居用品店After Declutter老闆中島粟子(音譯,Ritsuko Nakajima)喜歡簡約的設計,她是這款白色轉盤的粉絲。她說,這款轉盤有各種方便的尺寸和樣式,且有一個很好的收邊,可防止物品掉落。

中島指出,轉盤可以讓櫥櫃、冰箱和置物架的空間最大化,讓物品更易拿取;只要在購買前先量好櫥櫃尺寸即可,而直徑10或11吋的轉盤應適用於大多數櫥櫃。

