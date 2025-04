草坪維護費力又費時 讓割草機器人來代勞

Redkey品牌多功能機器人割草機。圖取自Amazon.com

看過機器人吸塵器清潔地板後,就會聯想到有機器人割草機代勞打理室外草坪有多好。目前市面及網購出售的機器人割草機有不少,有消費專家從中找到一款免持自動割草機,它可以解決繁重的草坪護理工作,減輕用家的背部負擔。

這款 Redkey 品牌多功能割草機,有人戲稱為「救命草」、「遊戲規則改變者」等,讓用家擁有更多空閒時間,避免在烈日下拖著沉重的割草機,更重是它的除草效果也很好。憑藉先進技術、易用性和高質量結果的結合,任何想要輕鬆保持花園完美秩序者,這個機器人已成為不可或缺的伙伴。

根據該品牌的官網介紹,這款割草機具有現代設計及一系列人工智慧 (AI ) 功能,藉著先進的傳感器及 AI 導航技術,能夠繪製出用家院子地圖,從而識別障礙物並規畫出有效的路線,以覆蓋1/4 英畝土地而不會有任何遺漏。

這款割草機器人配備鋒利的刀片及可調節的切割系統,保證精確、均勻的切割。而且有專為應對非完全平坦地形的設計,可以處理一定角度的斜坡,確保整個草被均勻地切割。

它屬於全天候,風雨無間可在各種天氣條件下運作,由於具有防水功能,可透過院子的水喉清洗,但當偵測到大雨時會自動停靠。

此外它配備高品質鋰電池,可提供長時間自主操作,當電池電量不足時,會自動返回充電底座,始終確保最高效率。該品牌的介紹說,其運作速度較傳統割草機快3倍,每次充電可使用 70 分鐘。

用家下載應用程式後,可透過智能手機作出控制,有關應用程序讓用家定出割草周期、監控它的狀態並收到實時通知。

有用家評論說,以前要推割草機實在很累,現在只需要設置一個程序,它就會自動完成工作。方便的是它還可以自行充電,無需任何人工介入。

具備有這樣多的高科技功能,價錢自然較為昂貴,但不少用家始終認為物有所值。

