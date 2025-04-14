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號稱比一元店便宜 這家賣場重開219間店

編譯莊瑞萌／即時報導
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曾宣布破產的折扣家居用品零售商Big Lots對外表示，今年將讓肯塔基與維吉尼亞等多州的分店重新開幕，並在今年秋季舉辦大型的開幕慶祝活動。(路透資料照片)
曾宣布破產的折扣家居用品零售商Big Lots對外表示，今年將讓肯塔基與維吉尼亞等多州的分店重新開幕，並在今年秋季舉辦大型的開幕慶祝活動。(路透資料照片)

曾宣布破產的折扣家居用品零售商Big Lots對外表示，今年將讓肯塔基與維吉尼亞等多州的分店重新開幕，並在今年秋季舉辦大型的開幕慶祝活動。

據每日郵報(The Daily Mail)報導，先前宣布即將歇業的Big Lots將開始重新開業，首波恢復營業的9家門市分布於肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、北卡羅來納州、田納西州及維吉尼亞州。這家標榜商品價格「比一元店Dollar Tree還便宜」的連鎖零售商預計在今年6月前，將全美219家門市陸續重新營運。這次門市恢復營業共分為四波，首波重新營業後，第二波約55家門市將於5月1日開幕。

其餘門市則會陸續於6月初前恢復營業，並將在今年秋季舉辦大型的開幕慶祝活動。後續即將開業的州別還包括阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州、俄亥俄州、密西根州、賓州、南卡羅來納州及西維吉尼亞州

這次大舉重新營業是由於Variety Wholesalers在最後一刻收購了多筆Big Lots資產，成功挽救數百家門市免於關門的命運，Variety Wholesalers執行長席吉斯(Lisa Seigies)表示，公司計畫迅速讓這些門市重新營業，而且每周還會推出新商品。

Big Lots在去年9月因財務困境而宣布破產，當時該公司原本計畫結束營運，並關閉剩餘900家門市。之前Big Lots與Nexus Capital Management的收購案破局後，讓情況更加惡化。不過，去年12月，Big Lots與Gordon Brothers Retail Partners達成協議以4.95億元出售公司資產，並將這些資產轉給Variety Wholesalers，其中包括200至400家門市及兩座物流配送中心。

Gordon Brothers主管威廉斯(Al Williams)表示，「透過我們與Variety Wholesalers的密切合作和不懈努力，不僅讓數百家Big Lots門市得以繼續經營，也保住了許多員工的飯碗。這項合作彰顯了Gordon Brothers整合服務對企業與社區所帶來的深遠影響。」

在宣告破產前，總部位於俄亥俄州的Big Lots至少有3年陷入嚴重的財務困境，包括受到高通膨及利率升高的影響。Big Lots的銷售額大幅下滑，甚至無法填補2002年至2024年間所累積的虧損，最終在2024年9月首次宣告破產並持續關閉門市以及裁員，包括555名企業員工。

西維吉尼亞州 俄亥俄州 零售商

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