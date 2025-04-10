可折疊磁性無線充電板 果粉旅行少不了它

Knild Store推出折疊式充電板3-in-1 Foldable Charger Station。圖取自Amazon.com

蘋果公司(Apple )的可攜式產品陣容堅強，手機iPhone 、智慧型手錶Apple Watch 和藍芽無線耳機AirPod 都有大量忠實粉絲，「果粉」(蘋果粉絲)們以往出門必須備齊充電裝置，電線牽扯不清，最近Knild Store推出折疊式充電板3-in-1 Foldable Charger Station，可為這三款蘋果產品充電，隨身攜帶，出門輕鬆又安心。

這一款折疊式磁性無線充電板適用於蘋果產品。赫芬頓郵報(Huffpost)追蹤市場後稱，目前在亞馬遜 (Amazon)網站，白色款特惠折扣，原價32.99元，經常降至25.99元，如今更下探至20元以下，只要19.75元；評論家認為非常划算，甚至可說是改變遊戲規則的產品。

充電器不用時可折疊起來，大小與 iPhone手機差不多。供應這款充電器的品牌業者Knild Store表示，藉助強磁吸力，這款充電器可快速讓蘋果產品固定、充電變得更簡單。

一位用戶高興的說，充電板能把所有雜亂配件整合在一起，而且充電速度很快，佔用空間很小，看起來井井有條。

此外，內建保護功能可防止電子裝置過流/過壓/過量充電，手機單元可保護 iPhone 相機鏡頭。充電板可無線進行充電，但充電站本身還是要維持插電。

許多用戶給予正面評價，提到最初購買這款充電板是為了外出旅行，使用過後非常喜歡，除了外出使用，在家裡也使用；不少人買了好幾個，分別放在公司、家裡書桌、旅行包，甚至媽媽家裡。

署名P的用戶說，最初買充電板是為了度假，沒想到產品如此完美，重量輕、結構緊實，運作效率棒；過去曾嘗試其他類似的整合性充電器，號稱可同時為手機、手錶和 AirPods 充電，但總是或多或少有問題，Knild Store充電板很簡單，只要展開，不必耗神安置連接，手機隨手一放便就位，為手錶和 AirPods充電也毫不費力。

用戶Kybaby66說，這款充電板充電速度很快、佔用空間小、有條不紊、物有所值。另一用戶Marcie J.說，把手機、耳機和手錶放在板子上就能快速充電，沒有很多電線，沒想到價格竟然如此便宜，生活中不可或缺。

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