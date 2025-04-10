我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛排打敗義大利麵 橄欖園失美休閒餐廳領頭羊角色

白宮官員證實 對中關稅累計達145%

可折疊磁性無線充電板 果粉旅行少不了它

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Knild Store推出折疊式充電板3-in-1 Foldable Charger Station。圖取自Amazon.com
Knild Store推出折疊式充電板3-in-1 Foldable Charger Station。圖取自Amazon.com

蘋果公司(Apple)的可攜式產品陣容堅強，手機iPhone、智慧型手錶Apple Watch 和藍芽無線耳機AirPod 都有大量忠實粉絲，「果粉」(蘋果粉絲)們以往出門必須備齊充電裝置，電線牽扯不清，最近Knild Store推出折疊式充電板3-in-1 Foldable Charger Station，可為這三款蘋果產品充電，隨身攜帶，出門輕鬆又安心。

這一款折疊式磁性無線充電板適用於蘋果產品。赫芬頓郵報(Huffpost)追蹤市場後稱，目前在亞馬遜(Amazon)網站，白色款特惠折扣，原價32.99元，經常降至25.99元，如今更下探至20元以下，只要19.75元；評論家認為非常划算，甚至可說是改變遊戲規則的產品。

充電器不用時可折疊起來，大小與 iPhone手機差不多。供應這款充電器的品牌業者Knild Store表示，藉助強磁吸力，這款充電器可快速讓蘋果產品固定、充電變得更簡單。

一位用戶高興的說，充電板能把所有雜亂配件整合在一起，而且充電速度很快，佔用空間很小，看起來井井有條。

此外，內建保護功能可防止電子裝置過流/過壓/過量充電，手機單元可保護 iPhone 相機鏡頭。充電板可無線進行充電，但充電站本身還是要維持插電。

許多用戶給予正面評價，提到最初購買這款充電板是為了外出旅行，使用過後非常喜歡，除了外出使用，在家裡也使用；不少人買了好幾個，分別放在公司、家裡書桌、旅行包，甚至媽媽家裡。

署名P的用戶說，最初買充電板是為了度假，沒想到產品如此完美，重量輕、結構緊實，運作效率棒；過去曾嘗試其他類似的整合性充電器，號稱可同時為手機、手錶和 AirPods 充電，但總是或多或少有問題，Knild Store充電板很簡單，只要展開，不必耗神安置連接，手機隨手一放便就位，為手錶和 AirPods充電也毫不費力。

用戶Kybaby66說，這款充電板充電速度很快、佔用空間小、有條不紊、物有所值。另一用戶Marcie J.說，把手機、耳機和手錶放在板子上就能快速充電，沒有很多電線，沒想到價格竟然如此便宜，生活中不可或缺。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

iPhone Apple 亞馬遜

上一則

股市隨關稅戰震盪 專家：想「抄底」前應了解的事

下一則

數百萬噸家庭塑膠垃圾 在德國變身3Ｄ列印線材

延伸閱讀

蘋果閃避對等關稅 3天內從印度空運5架商品飛美

蘋果閃避對等關稅 3天內從印度空運5架商品飛美
川普認為iPhone可在美生產 分析師嘲：成本升到3500美元

川普認為iPhone可在美生產 分析師嘲：成本升到3500美元
蘋果股價連跌4天 微軟重登全球最有價值公司寶座

蘋果股價連跌4天 微軟重登全球最有價值公司寶座
「亞洲工廠」課新關稅效應恐大漲三成 美爆iPhone搶購潮

「亞洲工廠」課新關稅效應恐大漲三成 美爆iPhone搶購潮

熱門新聞

一般消費者可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。路透

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

2025-04-03 13:42
有些App可能在無形之中大量消耗你的手機資源。路透

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

2025-03-31 12:45
在選擇退休的最佳居住地時，有許多因素需要考慮，而每個人優先考量的因素都不同。（ChatGPT生成）

還沒想好退休後住哪裡？星座或許可以幫你決定

2025-04-04 15:11
美國每年進口加拿大的小麥、大麥與燕麥(即生產穀物所需的所有原料)，高達價值13億1000萬元，因此建議消費者開始儲存穀類食物，以免高關稅導致早餐價格變得更貴。路透

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

2025-04-08 11:28
起司通心粉。示意圖。Image by Hucklebarry from Pixabay

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

2025-03-31 09:49
Kuailu恢復涼鞋。圖取自Amazon.com

亞馬遜這款涼鞋 購物者讚：舒適勝過名牌跑鞋

2025-04-09 12:28

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
為何暫緩提高對等關稅？川普說了原因

為何暫緩提高對等關稅？川普說了原因