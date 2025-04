可折疊磁性無線充電板 果粉旅行少不了它

Knild Store推出折疊式充電板3-in-1 Foldable Charger Station。圖取自Amazon.com

蘋果公司(Apple )的可攜式產品陣容堅強,手機iPhone 、智慧型手錶Apple Watch 和藍芽無線耳機AirPod 都有大量忠實粉絲,「果粉」(蘋果粉絲)們以往出門必須備齊充電裝置,電線牽扯不清,最近Knild Store推出折疊式充電板3-in-1 Foldable Charger Station,可為這三款蘋果產品充電,隨身攜帶,出門輕鬆又安心。

這一款折疊式磁性無線充電板適用於蘋果產品。赫芬頓郵報(Huffpost)追蹤市場後稱,目前在亞馬遜 (Amazon)網站,白色款特惠折扣,原價32.99元,經常降至25.99元,如今更下探至20元以下,只要19.75元;評論家認為非常划算,甚至可說是改變遊戲規則的產品。

充電器不用時可折疊起來,大小與 iPhone手機差不多。供應這款充電器的品牌業者Knild Store表示,藉助強磁吸力,這款充電器可快速讓蘋果產品固定、充電變得更簡單。

一位用戶高興的說,充電板能把所有雜亂配件整合在一起,而且充電速度很快,佔用空間很小,看起來井井有條。

此外,內建保護功能可防止電子裝置過流/過壓/過量充電,手機單元可保護 iPhone 相機鏡頭。充電板可無線進行充電,但充電站本身還是要維持插電。

許多用戶給予正面評價,提到最初購買這款充電板是為了外出旅行,使用過後非常喜歡,除了外出使用,在家裡也使用;不少人買了好幾個,分別放在公司、家裡書桌、旅行包,甚至媽媽家裡。

署名P的用戶說,最初買充電板是為了度假,沒想到產品如此完美,重量輕、結構緊實,運作效率棒;過去曾嘗試其他類似的整合性充電器,號稱可同時為手機、手錶和 AirPods 充電,但總是或多或少有問題,Knild Store充電板很簡單,只要展開,不必耗神安置連接,手機隨手一放便就位,為手錶和 AirPods充電也毫不費力。

用戶Kybaby66說,這款充電板充電速度很快、佔用空間小、有條不紊、物有所值。另一用戶Marcie J.說,把手機、耳機和手錶放在板子上就能快速充電,沒有很多電線,沒想到價格竟然如此便宜,生活中不可或缺。

