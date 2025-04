24小時修復韓系蝸牛護膚精華 可趁打折時買下

Cosrx高效蝸牛96賦活精華。圖取自Amazon.com

哈芬登郵報記者泰莎·佛洛瑞斯(Tessa Flores)表示,在Cosrx高效蝸牛96賦活精華(Advanced Snail 96 Mucin Power Essence)在抖音 (TikTok)走紅之前,她就一直對它青睞有加,認為它能讓乾燥敏感肌膚變得柔嫩有光澤,大概是歸功於蝸牛的分泌物。

佛洛瑞斯說,想擁有水潤肌膚的人都愛用這款聽起來黏呼呼的蝸牛保養品,讓產品到處都大賣。她指出,包括兩瓶精華液與一瓶0.1%視黃醇面霜樣品,目前售價為32元(以網站標示為準),不妨在有折扣時試用或囤積起來。

有人可能對要把蝸牛分泌物抹在臉上皺起眉頭,但蝸牛黏液素早在80年代的智利就已用於美容用途,當時飼養蝸牛的農民發現他們的皮膚接觸蝸牛後,似乎變得更柔軟,割傷也癒合得更快;隨後它在韓國與日本 的美容市場開始流行。

Cosrx是深受歡迎的韓國護膚品牌,精華液中含有超過96%的蝸牛黏液素。相較於其他品牌的產品,Mizon蝸牛修復霜(Snail Repair)含有80%,而Iunik的黑蝸牛修復霜(Black Snail Restore Cream)則僅70%。

根據Cosrx的說法,蝸牛黏液素是種營養豐富的副產品,適合所有類型的肌膚,能提供深層保濕,有助改善受損肌膚,讓肌膚變得細緻、有光澤,且也有研究支持經過濾的蝸牛分泌物可促進傷口癒合,並改善細紋。

除了混合六種不同的蝸牛過濾液之外,這款高效配方還含有尿囊素(allantoin),這被認為具抗刺激性、適合敏感或受損肌膚。

佛洛瑞斯說,如果想知道使用感覺如何,它並非想像中黏糊糊的;這款不含香料的精華液塗在肌膚上感覺十分輕盈,吸收速度也很快,甚至可加在其他的夜間護膚品之下。她表示,她通常會將它塗在剛洗過的肌膚上,然後再塗抹視黃醇和保濕霜。

超過6.5萬名亞馬遜 購物者給予這款蝸牛保養品5星好評。其中一人表示,她每周使用3-4晚,已持續了好幾周,「真的很喜歡它」。她說,它讓肌膚看來有光澤,並減少色素暗沉;早上起來,皮膚看起來水潤柔軟,對疤痕與一些冒出的粉刺似乎也有幫助。

另一位署名愛美莉雅(Amelia)的消費者說,這是她第二次購買這款產品,「對它絕對上了癮」。她表示,許多評論都說它非常滋潤,「他們說得太對了」;她每天早晚洗臉後就用它,效果非常好,讓她的混合性皮膚,變得更均衡。

