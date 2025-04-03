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24小時修復韓系蝸牛護膚精華 可趁打折時買下

編譯周靜芝/即時報導
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Cosrx高效蝸牛96賦活精華。圖取自Amazon.com
Cosrx高效蝸牛96賦活精華。圖取自Amazon.com

哈芬登郵報記者泰莎·佛洛瑞斯（Tessa Flores）表示，在Cosrx高效蝸牛96賦活精華（Advanced Snail 96 Mucin Power Essence）在抖音（TikTok）走紅之前，她就一直對它青睞有加，認為它能讓乾燥敏感肌膚變得柔嫩有光澤，大概是歸功於蝸牛的分泌物。

佛洛瑞斯說，想擁有水潤肌膚的人都愛用這款聽起來黏呼呼的蝸牛保養品，讓產品到處都大賣。她指出，包括兩瓶精華液與一瓶0.1%視黃醇面霜樣品，目前售價為32元（以網站標示為準），不妨在有折扣時試用或囤積起來。

有人可能對要把蝸牛分泌物抹在臉上皺起眉頭，但蝸牛黏液素早在80年代的智利就已用於美容用途，當時飼養蝸牛的農民發現他們的皮膚接觸蝸牛後，似乎變得更柔軟，割傷也癒合得更快；隨後它在韓國與日本的美容市場開始流行。

Cosrx是深受歡迎的韓國護膚品牌，精華液中含有超過96%的蝸牛黏液素。相較於其他品牌的產品，Mizon蝸牛修復霜（Snail Repair）含有80%，而Iunik的黑蝸牛修復霜（Black Snail Restore Cream）則僅70%。

根據Cosrx的說法，蝸牛黏液素是種營養豐富的副產品，適合所有類型的肌膚，能提供深層保濕，有助改善受損肌膚，讓肌膚變得細緻、有光澤，且也有研究支持經過濾的蝸牛分泌物可促進傷口癒合，並改善細紋。

除了混合六種不同的蝸牛過濾液之外，這款高效配方還含有尿囊素（allantoin），這被認為具抗刺激性、適合敏感或受損肌膚。

佛洛瑞斯說，如果想知道使用感覺如何，它並非想像中黏糊糊的；這款不含香料的精華液塗在肌膚上感覺十分輕盈，吸收速度也很快，甚至可加在其他的夜間護膚品之下。她表示，她通常會將它塗在剛洗過的肌膚上，然後再塗抹視黃醇和保濕霜。

超過6.5萬名亞馬遜購物者給予這款蝸牛保養品5星好評。其中一人表示，她每周使用3-4晚，已持續了好幾周，「真的很喜歡它」。她說，它讓肌膚看來有光澤，並減少色素暗沉；早上起來，皮膚看起來水潤柔軟，對疤痕與一些冒出的粉刺似乎也有幫助。

另一位署名愛美莉雅（Amelia）的消費者說，這是她第二次購買這款產品，「對它絕對上了癮」。她表示，許多評論都說它非常滋潤，「他們說得太對了」；她每天早晚洗臉後就用它，效果非常好，讓她的混合性皮膚，變得更均衡。

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