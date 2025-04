可追蹤血壓的智慧手表 22元就能入手

Popglory智慧手表功能媲美大廠。圖取自Amazon.com

想在夏天來臨時擁有好身材嗎?也許是時候買個健身追蹤器來保持最佳狀態了。雖然許多人認為蘋果手表是這類產品中的佼佼者,但它的價格也不低;雅虎 科技網站報導,Popglory智慧手表同樣好用,功能媲美大廠,且現在只要22元就能入手(價格以網站標示為準)。

Popglory智慧手表是款頗受歡迎的裝置,能與蘋果手表分享多項功能,相較之下,蘋果手表SE的起價則約從249元降至169元;與此同時,Fitbit最基本的智慧手表Versa 4起價則是160元。

雅虎科技指出,市面上有許多便宜的智慧手表,但品質多經不起考驗;而亞馬遜 網站的購物者對Popglory則稱讚有加。

Popglory可追蹤消耗的卡路里、走路步數、心跳速率,甚至睡眠狀況,這些都是智慧手表的標配;但它還能讀取血壓,這是Fitbit與蘋果手表都未具備的功能。如果坐得太久,它還會提醒要站起來走動,甚至還有控制音樂的按鈕。

與市售許多這個價位的智慧手表相比,Popglory獲得的評價還算不錯,且功能更廣泛;此外,為了符合其名稱,有七種顏色可供選擇,包括柔和的粉紅色與鮮豔的紫色。

一位購物者表示,Popglory手表比目前任何一款Fitbit手表的功能都多,他以前用過的Fitbit可以量血壓,但現在Fitbit因某些原因取消此功能。他說,他曾在醫生那使用Popglory,血壓值與那裡量的一樣,「真是太棒了」。

另一位買家說,Popglory非常有效率,會告訴他血壓、心率與血氧含量。這款手表有許多很棒的功能,和蘋果手表幾無二致,可以連接到他的蘋果手機。他說,如果這款手表出了問題,他一定會再買一個;但他已經買了一年多,它仍然表現出色。

還有多位使用者對它強大的續航力表示讚賞。其中一位說,他去年買了Popglory,非常喜歡它。它可客製化,且非常準確;他尤其喜歡電池的壽命,充電一小時,可維持三天。

另一位給予5星評價的粉絲,他很喜歡這款智慧手錶,外型不是很大,有許多顏色可供選擇;目前為止,應用程式都運作得很好。他說,電池續航力似乎不錯,還有提醒起身活動的功能,「誰不需要它呢?」

