可追蹤血壓的智慧手表 22元就能入手

Popglory智慧手表功能媲美大廠。圖取自Amazon.com

想在夏天來臨時擁有好身材嗎？也許是時候買個健身追蹤器來保持最佳狀態了。雖然許多人認為蘋果手表是這類產品中的佼佼者，但它的價格也不低；雅虎 科技網站報導，Popglory智慧手表同樣好用，功能媲美大廠，且現在只要22元就能入手（價格以網站標示為準）。

Popglory智慧手表是款頗受歡迎的裝置，能與蘋果手表分享多項功能，相較之下，蘋果手表SE的起價則約從249元降至169元；與此同時，Fitbit最基本的智慧手表Versa 4起價則是160元。

雅虎科技指出，市面上有許多便宜的智慧手表，但品質多經不起考驗；而亞馬遜 網站的購物者對Popglory則稱讚有加。

Popglory可追蹤消耗的卡路里、走路步數、心跳速率，甚至睡眠狀況，這些都是智慧手表的標配；但它還能讀取血壓，這是Fitbit與蘋果手表都未具備的功能。如果坐得太久，它還會提醒要站起來走動，甚至還有控制音樂的按鈕。

與市售許多這個價位的智慧手表相比，Popglory獲得的評價還算不錯，且功能更廣泛；此外，為了符合其名稱，有七種顏色可供選擇，包括柔和的粉紅色與鮮豔的紫色。

一位購物者表示，Popglory手表比目前任何一款Fitbit手表的功能都多，他以前用過的Fitbit可以量血壓，但現在Fitbit因某些原因取消此功能。他說，他曾在醫生那使用Popglory，血壓值與那裡量的一樣，「真是太棒了」。

另一位買家說，Popglory非常有效率，會告訴他血壓、心率與血氧含量。這款手表有許多很棒的功能，和蘋果手表幾無二致，可以連接到他的蘋果手機。他說，如果這款手表出了問題，他一定會再買一個；但他已經買了一年多，它仍然表現出色。

還有多位使用者對它強大的續航力表示讚賞。其中一位說，他去年買了Popglory，非常喜歡它。它可客製化，且非常準確；他尤其喜歡電池的壽命，充電一小時，可維持三天。

另一位給予5星評價的粉絲，他很喜歡這款智慧手錶，外型不是很大，有許多顏色可供選擇；目前為止，應用程式都運作得很好。他說，電池續航力似乎不錯，還有提醒起身活動的功能，「誰不需要它呢？」

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