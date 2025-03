久坐族、低頭族救星 這款護腰靠墊支撐力強

Samsonite推出一款護腰靠墊Lumbar Support Pillow by Samsonite。圖取自Amazon.com

一天當中,滑手機、打電腦鑑盤,或者姿勢不正確,許多人長時間低頭,不利健康,行李箱知名品牌Samsonite推出一款護腰靠墊Lumbar Support Pillow by Samsonite,提供十足支撐力,是慢性下背部疼痛的救星。

這款護腰靠墊目前在亞馬遜 (Amazon )有售,特價23.99元,頗受好評。

有些人說,這款靠墊是駕車公路旅行、以及久坐減少背部勞損的必備工具。可搭配不同的座椅微調,大多數家中座椅和汽車座椅都適用。靠墊內部有柔軟的記憶泡沫,而且通風性十足,使用久了也不會覺得悶熱。

這款靠墊看起來像是一個普通枕頭,實際上並不是拿來當普通枕頭躺著用,而要放在椅背,放置妥當後,靠墊彎曲造型會將腰部向前推,身體自然而然坐得更直更挺,有助於拉長脊椎、減輕背部的壓力和負擔。

就連曾經接受過背部手術的評論者也說這款靠墊確實大有幫助。

一位評論者提到,他同時買Samsonite 和另一品牌的背部支撐靠墊,要在前往全美各地的長途駕車時使用,不敢相信Samsonite這款靠墊支撐作用十足,他過去幾年做過兩次下背部手術、外加一次頸部手術,平常坐著常覺得非常不舒服,但有了這個背部靠墊,原有的久坐疼痛幾乎消失不見,他強力推薦。

更棒的是,這款靠墊配有帶子,可以牢牢固定在椅子上不滑動;此外,靠墊有通風孔,可防止過熱。

另一評論者有慢性腰痛,有一次開車16小時,原本很害怕,幸虧有這個靠墊。一開始不確定應該朝哪個方向擺放,後來成功放好;旅途中,必要時可以輕鬆取下,而且調節性和品質都很好,放在車子裡也不會過熱。

第三位評論者最喜歡這款靠墊完美的記憶泡棉,支撐力道恰到好處,不會太硬或太軟,可緩衝下背部,全天保持穩定安全。無論在辦公桌前工作、沙發上休息還是開車,都可讓久坐感覺舒服得多,他買了二個,分別放在家裡和車子裡,不可或缺。

