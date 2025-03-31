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久坐族、低頭族救星 這款護腰靠墊支撐力強

編譯周芳苑／即時報導
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Samsonite推出一款護腰靠墊Lumbar Support Pillow by Samsonite。圖取自Amazon.com
Samsonite推出一款護腰靠墊Lumbar Support Pillow by Samsonite。圖取自Amazon.com

一天當中，滑手機、打電腦鑑盤，或者姿勢不正確，許多人長時間低頭，不利健康，行李箱知名品牌Samsonite推出一款護腰靠墊Lumbar Support Pillow by Samsonite，提供十足支撐力，是慢性下背部疼痛的救星。

這款護腰靠墊目前在亞馬遜(Amazon)有售，特價23.99元，頗受好評。

有些人說，這款靠墊是駕車公路旅行、以及久坐減少背部勞損的必備工具。可搭配不同的座椅微調，大多數家中座椅和汽車座椅都適用。靠墊內部有柔軟的記憶泡沫，而且通風性十足，使用久了也不會覺得悶熱。

這款靠墊看起來像是一個普通枕頭，實際上並不是拿來當普通枕頭躺著用，而要放在椅背，放置妥當後，靠墊彎曲造型會將腰部向前推，身體自然而然坐得更直更挺，有助於拉長脊椎、減輕背部的壓力和負擔。

就連曾經接受過背部手術的評論者也說這款靠墊確實大有幫助。

一位評論者提到，他同時買Samsonite 和另一品牌的背部支撐靠墊，要在前往全美各地的長途駕車時使用，不敢相信Samsonite這款靠墊支撐作用十足，他過去幾年做過兩次下背部手術、外加一次頸部手術，平常坐著常覺得非常不舒服，但有了這個背部靠墊，原有的久坐疼痛幾乎消失不見，他強力推薦。

更棒的是，這款靠墊配有帶子，可以牢牢固定在椅子上不滑動；此外，靠墊有通風孔，可防止過熱。

另一評論者有慢性腰痛，有一次開車16小時，原本很害怕，幸虧有這個靠墊。一開始不確定應該朝哪個方向擺放，後來成功放好；旅途中，必要時可以輕鬆取下，而且調節性和品質都很好，放在車子裡也不會過熱。

第三位評論者最喜歡這款靠墊完美的記憶泡棉，支撐力道恰到好處，不會太硬或太軟，可緩衝下背部，全天保持穩定安全。無論在辦公桌前工作、沙發上休息還是開車，都可讓久坐感覺舒服得多，他買了二個，分別放在家裡和車子裡，不可或缺。

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