天然成份助秀髮生長 Luseta洗髮潤絲組1.4萬人說讚

Luseta B-Complex洗髮精和潤髮乳兩罐組。圖取自Amazon.com

隨著年歲增長,頭髮似乎跟青春一樣難以留住,洗澡後經常發現排水孔聚積一大團頭髮。雅虎 購物(Yahoo Shopping)便找到比植髮、化學藥品更不錯的選擇:Luseta B-Complex洗髮精和潤髮乳兩罐組,不僅含有天然成分、可有效促進頭髮生長,在亞馬遜 上評價還很高,且只需35元。

這款產品旨號稱促進頭髮生長增厚、更強韌濃密,強調不含刺激性化學物質、硫酸鹽或對羥基苯甲酸酯(parabens);配方中含有生物素(biotin,即維他命B7或維他命H)、咖啡因、菸鹼醯胺(niacinamide,即維他命B3)、山茶花萃取物以及其他護髮成分。這些成分都經過廣泛的研究,各自有不同功用。

研究人員發現治療脫髮的受試者使用生物素後,所有情況下均顯示臨床改善跡象。若想改善頭髮和指甲狀態,這是種流行的補劑,內服外用皆可見效。咖啡因則能刺激毛囊保持更長的生長期;菸鹼醯胺是護膚要角,有助增加頭皮血流量,強健現有髮絲並減少掉髮。山茶花萃取物則是從葉子提取精油,有助於滋潤髮絲、恢復乾燥受損頭髮的健康,來促進和調節頭髮生長。

超過1萬5千名亞馬遜用戶給Luseta系列產品4.3星好評,其中此B-Cmplex兩罐組有超過1000條評價。一位滿意用戶表示「10天前我的理髮師說我的頭皮到處都長出了新頭髮。我可以在頭頂和兩側的髮際線處看到新長出的頭髮。使用14天後我驚訝地發現,每天早上洗頭時積在排水孔的頭髮明顯減少了。到今天早上,流下去的頭髮不超過三四根。」

另一位評論者讚嘆:「10多年來我一直因藥物而飽受掉髮困擾…我嘗試過其他充滿化學物質的產品,但效果遠不如這款。自從我開始使用以來的一個月裡看到長了很多頭髮,柔軟且健康。」

