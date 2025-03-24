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乾裂腳跟的福音 保溼腳跟襪1.4萬人愛

編譯莊瑞萌／即時報導
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Dr. Frederick's原創保溼腳跟襪(Dr. Frederick's Original Moisturizing Heel Socks)。圖取自Amazon.com
Dr. Frederick's原創保溼腳跟襪(Dr. Frederick's Original Moisturizing Heel Socks)。圖取自Amazon.com

Dr. Frederick's原創保溼腳跟襪(Dr. Frederick's Original Moisturizing Heel Socks)可保護乾裂腳跟，許多消費者用過後都表示原本乾裂的腳跟已經恢復當初的柔軟，在購物平台更獲得超過1.4萬個4.5星評價。

雅虎(Yahoo)報導，在美國有高達20%成年人曾經歷過腳跟乾裂的折磨，而Dr. Frederick's原創保溼腳跟襪就是為了保護雙腳而誕生，目前在亞馬遜(Amazon)平台即可以14元價格帶回兩雙。

Dr. Frederick's原創保溼腳跟襪內含SootheFast凝膠，這種凝膠不僅能滋潤肌膚、緩解疼痛，更能促進肌膚再生。襪子柔軟織物內含有護理精油，也可自行塗上自己喜愛的足部乳霜，接著就可以放輕鬆讓這些襪子發揮作用。不管有沒有添加乳霜，只要在放鬆時、看電視、閱讀或睡覺時穿上Dr. Frederick's原創保溼腳跟襪，襪子都會自動處理粗糙乾裂的肌膚，輕鬆重現光滑腳跟。

Dr. Frederick's原創保溼腳跟襪另一個優點就是採用單一尺寸設計，因此，絕大部分的人皆可適用，也相當適合敏感性肌膚。根據許多使用者的說法，這款襪子透氣性佳，雙腳不會悶熱，因為設計時沒有覆蓋腳趾，而且穿完之後，直接丟進洗衣機清洗即可，就能輕鬆出門。

Dr. Frederick's原創保溼腳跟襪已獲得超過1.4萬個4.5星評價，「我試過很多產品，包括足部護理專用的塑膠短靴，但只有這雙矽膠腳跟襪真的有效，」一位滿意的消費者更表示，「每晚穿上這雙襪子，跟腳跟乾裂說再見，等著迎接柔軟的雙腳。」

「我超級嚴重乾裂腳跟真的痊癒了！」另一名消費者分享說，「連續使用約兩個月後，每晚搭配Keresal足部密集修護霜，過去那個非常厚重、乾裂的腳跟終於看起來正常多了。雖然目前還沒有完全達到理想狀態，但裂痕已消失，腳跟也不再難看，我相信再持續使用幾周，再搭配輕柔的浮石去角質，原本厚重的腳跟老繭一定能百分之百消失。」

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