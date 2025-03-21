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高腰寬管瑜珈褲舒適顯瘦 1.1萬人說讚

編譯周芳苑／即時報導
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Ueu瑜珈褲(Ueu Yoga Pants)。圖取自Amazon.com
Ueu瑜珈褲(Ueu Yoga Pants)。圖取自Amazon.com

女人愛美，運動健身時穿著力求舒適，也不忘裝扮美麗，尤其做瑜珈，服裝馬虎不得。Ueu瑜珈褲(Ueu Yoga Pants)採高腰寬管設計，穿起來既舒適又顯瘦，上萬人說讚！

Ueu 瑜珈褲在許多大眾化零售網站銷售，包括亞馬遜(Amazon)、拼多多(Temu)等，標準訂價29元，但各平台單價10多元到20多元不等，因款式和顏色略有差異。

這款褲子穿起來很合身，美麗加倍，讓人忍不住想買下各種顏色。全年有售，一般來說，春季價格會上漲，現在趁著天氣正式變暖前趕快買，可撿便宜。

雅虎購物(Yahoo Shopping)專欄作者扎登伯格(Izabella Zaydenberg)訂目標，今年要好好鍛鍊身體，她覺得這款瑜珈褲的腰帶彈性夠，可適應不同體重變化，變胖變瘦都能穿，更妙的是看起來更苗條，她甚至覺得，只搭配一件運動胸罩或短上衣也很自在，這款神奇褲子讓她有自信破例如此穿搭。

扎登伯格感覺這款褲子非常柔軟透氣，彈性極佳，就像是睡衣和緊身褲的結合體。寬褲管設計不會寬到看起來像穿長裙，恰到好處；此外，布料不起皺，非常適合休閒或旅行，而且臀部線條看起來很美。

這款褲子很適合在家裡或者外出旅行、遛狗時穿，長時間穿著也很舒適。無論搭配運動鞋或靴子、或套上拖鞋，看起來都很棒。

在亞馬遜，這款褲子已獲得1萬1000多則4.3星評價，有許多忠實粉絲。

一位亞馬遜購物者分享說，這條褲子真舒服！非常柔軟而且外觀漂亮。去雜貨店、健身、和朋友一起閒逛，到哪裡都穿。

另一好處是，這款褲子的布料不會吸附寵物毛髮。一位評論者說，褲子非常柔軟，穿起來就像什麼都沒穿一樣，更棒的是，家裡養了四隻寵物，寵物毛髮不會沾附褲子，不必像平常那樣用除毛滾筒清理。

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寵物 亞馬遜 拼多多

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