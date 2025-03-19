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速霸陸對本田 兩款暢銷小型SUV比一比

編譯莊瑞萌／即時報導
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速霸陸(Subaru) Forester SUV。美聯社
速霸陸(Subaru) Forester SUV。美聯社

汽車資訊網站Edmunds以本田(Honda) CR-V與速霸陸(Subaru) Forester兩款小型SUV相比，CR-V在車內空間、行駛表現與內裝表現上皆勝出對手。

美聯社報導，2025年Subaru Forester推出改款後，依然維持方正外型、良好的視野、適合冒險的多功能性及實用取向的內裝設計，與對手Honda CR-V同樣是備受好評且廣受歡迎的小型SUV。Edmunds汽車專家深入細節，比較究竟哪一款SUV更值得購買。

首先在空間與視野上。Forester表現幾乎無可挑剔，方正的車身比例、大面積的車窗、纖細的車頂支柱和低矮的引擎蓋，提供了極佳的前方視野。但若以家庭使用考量，CR-V則提供更充裕的乘坐與行李空間。CR-V的後座腿部空間比Forester多了將近2吋，後行李廂也明顯較大。在車內收納上，同樣是CR-V較佳，尤其是高階版本所配備的無線充電座更實用。Forester無線充電座表面較為光滑，沒有固定邊條，手機容易滑動。

第二是內裝科技。Forester增配一個11.4吋直立式觸控螢幕，儘管螢幕反應有點慢、圖像介面也略顯過時，但好處是大尺寸的圖示很容易辨識及點選。此外，車內保留了大量實體按鈕和傳統的類比儀表板，對於從老車換新車的車主來說，Forester更有親和力。同樣在車載科技上，CR-V也並非十分前衛，標配7吋螢幕只能說是堪用，但整體而言，CR-V給人的感覺較為新穎。

第三則是操控與燃油經濟性。Forester預計2025年稍後會推出混合動力版本，屆時燃油效率與性能表現將有所提升。現行的基本款是四缸引擎，可輸出180匹馬力，從靜止加速至時速60mph需9.2秒，應付市區駕駛綽綽有餘，但上高速公路匝道或需超車時，動力可能稍微不足。

在上述幾個比較項目，兩車差距並不大，但在操控與燃油經濟性上，CR-V明顯勝出許多。CR-V提供兩款引擎選擇，分別是190匹馬力渦輪增壓四缸引擎及搭載混合動力系統、204匹馬力的四缸引擎。不論是在測試場地還是實際道路上，CR-V加速表現都比Forester至少快1秒，尤其是混合動力版本的加速感更強勁且平順。

至於哪一款比較好開？不論動力系統如何，答案也都是CR-V，行駛噪音更小、轉向更精準、乘坐舒適度更佳以及操控表現也更為出色。

本田(Honda) CR-V。美聯社
本田(Honda) CR-V。美聯社

CR-V SUV Honda

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