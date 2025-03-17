目標百貨Circle周倒數計時 會員享最高6折優惠

目標百貨(Target)專為會員舉辦的特價周Target Circle Week今年第一場活動即將登場。美聯社

目標百貨 (Target )專為會員舉辦的特價周Target Circle Week今年第一場活動即將登場，從3月23日星期日至3月29星期六，Circle會員透過網站、應用程式或者到實體店面購物，春裝、戶外家具、家居必需品等各類商品最高可享 40%折扣。

這是目標百貨Circle會員獨享的一項特惠活動；Circle會員採免費註冊。

目標百貨的Target Circle Week會員周活動幾年前初試啼聲，與零售網站亞馬遜(Amazon)的會員日Prime Day特惠活動相似。除了即將登場的春季促銷周，可能也會在夏季和黑色星期五 (Black Friday)前後推出類似活動。

在即將登場的春季Target Circle Week活動中，各項商品折扣幅度由25%到40%不等。

廚房用品、地板護理必需品最高享40%折扣；T 卹、背心、短褲和洋裝享30%折扣；露台家具和配件享30%折扣；Threshold 和 Casaluna品牌 寢具享 25% 折扣；蘋果(Apple)指定款裝置最多可減免200元；買家庭必需品消費滿50元獲贈15元目標百貨禮卡。

此外，目標百貨也將推出每日特賣。在為期一周的促銷期內，每天選定一、兩件商品提供極低價格，特價優惠僅快閃一天，稍縱即逝。

除了免費註冊為目標百貨的Target Circle，也可付費註冊為Target 360會員，搶先體驗各項折扣和優惠。

Target 360會員可選擇付年費99元、或者月費10.99元，主要福利是，凡訂單超過 35 元即可享免費當日送貨到府、以及兩天運送服務，而且可比一般會員更早享有Target Circle Week會員周優惠，針對即將登場的會員周，3月22日就可提前享受各項折扣。

為鼓勵大家申辦360會員，目標百貨祭出優惠方案，凡3月16日至29日註冊Target Circle 360會員，將獲50%年費折扣，折扣後年費僅49.5元、月費4.13元。