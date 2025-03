果粉必備…時尚鑰匙圈充電器 輕巧又便捷

多功能鑰匙圈行動電源。圖取自Amazon.com

行動電源可以為你在外出時提供電力,但它們多數很笨重,且攜帶不便,而且當你需要同時為手機、Apple Watch和AirPods等不同產品充電時,情況就更麻煩了。別擔心,亞馬遜(Amazon)上有一款多功能鑰匙圈行動電源,被使用者評論是「完美的旅行伴侶」與「天才之作」。

這款鑰匙圈行動電源幾乎和所有Apple裝置相容,包括AirPods和Apple Watch ,並配有內建可伸縮USB-C充電線,讓你無須攜帶其它額外3C配件。這款行動電源可以直接扣在登山扣、包包、背包或皮帶環上,方便取用,而且目前正有20%的直扣;原價32.99元的行動電源,現在你可以以26.37元的價格購買,並有六種顏色供你挑選,讓你出門再也不用擔心裝置電池沒電了。

雖然不是Apple官方產品,但這款羅利牌(RORRY)5000mah鑰匙圈行動電源能與Apple Watch(Series 9、Ultra 6至8、SE2至5)、AirPods(所有世代,包括Pro型號)、iPhone 11及以後所有iPhone,包括Pro和Max型號都相容,意味著這一個輕巧簡單小工具,就能輕鬆滿足你所有Apple的充電需求。

這款小巧但功能強大的裝置,攜有能夠給Apple Watch充電10次,給最新一代iPhone充滿電一次,或給AirPods充飽電八次的電量,足以同時為多個設備充電。行動電源本身充飽電則需要耗時2.5小時,充好電後,還可以將其自帶的USB-C和lighting充電線收回,改用給你的Apple或Android裝置充電。除此之外,這款行動電源還配有MageSafe無線充電功能。

此外,不少使用者也指出,該品牌有著出色的客戶服務。一些評論使用者指出碰到了產品外觀磨損和技術困難的問題,但羅利無條件幫他們換了新產品;18個月的保固期也給消費者一層額外的保護。

雅馬遜用戶AllyKat86評論大讚指出:這行動電源改徹底改變了她的生活;龐大的電量,是最完美的旅行伴侶;內建充電線解決了忘記帶電線和電線纏繞的問題;鑰匙圈的設計讓行動電源隨手可得,非常方便;但最突出的,是其與各種Apple設備的相容性,而且還可以選擇自已喜歡的顏色。

