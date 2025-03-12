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好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

編譯周靜芝 / 即時報導
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大賣場好市多。(路透)
大賣場好市多。(路透)

一位好市多Costco）購物者在發現一瓶價值2000元的酒只賣260元後，為自己的好運氣乾杯。

每日郵報報導，這瓶King of Kentucky 2024單桶波本威士忌在流通市場上可賣至數千元。報導並未透露這瓶酒是在哪裡被發現的。

一位網友在社群平台Reddit發文開玩笑說，他充滿了嫉妒，這種難得一見的際遇，實在「讓人非常憤怒」。

Brown-Forman公司於1936年從肯塔基州精選釀酒廠 (Selected Kentucky Distillers) 購入該品牌，並在1940年將其改造為調合威士忌，之後於1968年停產。

根據該網站介紹，在2018年再度復出後，該品牌現在透過持續發行超優質肯塔基純單桶波本威士忌，為粉絲們提供Brown-Forman品牌的「珍稀品」。

它的年度單桶存貨以原桶強度、微量過濾為特色；由於該酒的稀有性，使品牌無法確定每年的產量。

該品牌表示，就像酒需要時間來釀造，包裝也展現精湛的釀酒工藝；每瓶酒都將透過正面、背面包裝的細節，訴說它的起源故事。

許多酒類網站銷售的該品牌招牌桶裝波本威士忌售價高達數千元，其2021年版賣價為4000元。

King of Kentucky並不是購物者在好市多發現的唯一昂貴酒類品牌。去年11月，有人在加州普萊森頓（Pleasanton）的好市多發現了幾瓶稀有的Pappy Van Winkle 波本威士忌。這款酒市面難得一見，售價可能高達1500元或更高。

讓顧客感興趣的其他波本威士忌還有Buffalo Trace Antique Collection和Russell's Reserve 15-Year。

好市多財務報告其截至2月2日的前四周銷售淨額為195.1億美元，與去年同期成長9.2%。在此之前兩個月，好市多宣布其2025年第一季的銷售淨額高於去年同期。Costco共擁有897家門市，其中617家位於美國。

好市多 Costco 加州

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