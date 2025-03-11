我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

沃爾瑪5件式行李箱組 120元輕鬆入手

編譯廖振堯／即時報導
Joyway的5件式行李箱組。圖取自沃爾瑪網站
Joyway的5件式行李箱組。圖取自沃爾瑪網站

假期出遊總是令人期待，事前打包行李卻往往耗人心力，目的地是前往熱帶地區或探索新城市，都需要不同款式又合於行程的行李箱，旅途才會更加輕鬆。沃爾瑪(Walmart)正在打折出售5件式行李箱組，從短程旅行到長期住宿一手包辦，或許能為煩惱行囊的旅人省下不少時間及金錢。

Joyway的5件式行李箱組原價400元，沃爾瑪目前售價120元，有七種顏色可供選擇：黑色、灰色、粉紅色、灰白色、藍色、海軍藍棕色、深藍色，含一個28吋大號行李箱、一個24吋托運行李箱、一個20吋隨身行李箱、一個旅行包、一個洗漱包。

每個行李箱都配有符合人體工學的鋁製伸縮手柄和四個360度多向旋轉輪，可提供安靜、順暢的滾動；內部配有收縮帶，可確保物品不會四處翻滾。它們採用輕量但耐用的ABS硬殼，具有抗衝擊和抗刮擦的功能。

用戶也不必擔心物品打包不下，因為這套行李箱設計得很寬敞，而且容量還能擴展：20吋和24吋的行李箱配有擴充層，只要拉開擴展拉鍊便能增加20%的額外容量；旅行包底部也有擴充拉鍊，可從11吋升高到15至19吋，可以提供更多的置物空間。

它的安全功能也不馬虎，側面安裝聯邦運輸安全管理局(TSA)認可的密碼鎖，外部則配YKK的雙層拉鍊，滑順堅固且高強度防爆裂，減少運輸過程中暴力搬運造成的損壞。

用戶評論表示：「它們堅固又輕便，也很容易堆疊在一起以便存放。我真的很喜歡密碼鎖，非常值得購買。」、「這套行李箱真是漂亮極了。它非常耐用、寬敞、穩定。」、「既時尚又實用。設計很棒，空間寬敞，每個推起來都很順暢」

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

沃爾瑪

上一則

美景+美食 紐約時報廣場旋轉餐廳關閉5年後回歸

下一則

登機遲到？這家廉航祭出高價罰款手段

延伸閱讀

沃爾瑪傳要中國供應商大幅降價 以轉嫁關稅負擔

沃爾瑪傳要中國供應商大幅降價 以轉嫁關稅負擔
Walmart「空心雞塊」惹眾怒 網友諷：真的好超值

Walmart「空心雞塊」惹眾怒 網友諷：真的好超值
亞馬遜單季營收首次超越沃爾瑪 躍居美國企業「營收王」

亞馬遜單季營收首次超越沃爾瑪 躍居美國企業「營收王」
關稅威脅低價競爭力 沃爾瑪看淡2025景氣

關稅威脅低價競爭力 沃爾瑪看淡2025景氣

熱門新聞

洗碗機。Image by Devilishly Good from Pexels

洗碗機達人：5件絕不會做的事

2025-03-07 09:12
Image by Tima Miroshnichenko from Pexels

他們脫貧之道：不浪費錢在這8件事

2025-03-05 11:28
一項令人震驚的新研究發現，安全港個人退休計劃(Safe Harbor IRA)帳戶持有人可能會因隱藏費用和報酬偏低而失去一生的積蓄。(圖／123RF)

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

2025-03-06 12:35
示意圖。Image by Mikhail Nilov from Pexels

這7件事「降級」 退休生活會更快樂

2025-03-10 13:26
示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

2025-03-04 12:32
蘋果AirTag。圖取自Amazon.com

少見超低價…蘋果AirTag 4個70元

2025-03-04 11:24

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了
華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣
鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了

鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了