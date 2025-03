沃爾瑪5件式行李箱組 120元輕鬆入手

Joyway的5件式行李箱組。圖取自沃爾瑪網站

假期出遊總是令人期待,事前打包行李卻往往耗人心力,目的地是前往熱帶地區或探索新城市,都需要不同款式又合於行程的行李箱,旅途才會更加輕鬆。沃爾瑪 (Walmart)正在打折出售5件式行李箱組,從短程旅行到長期住宿一手包辦,或許能為煩惱行囊的旅人省下不少時間及金錢。

Joyway的5件式行李箱組原價400元,沃爾瑪目前售價120元,有七種顏色可供選擇:黑色、灰色、粉紅色、灰白色、藍色、海軍藍棕色、深藍色,含一個28吋大號行李箱、一個24吋托運行李箱、一個20吋隨身行李箱、一個旅行包、一個洗漱包。

每個行李箱都配有符合人體工學的鋁製伸縮手柄和四個360度多向旋轉輪,可提供安靜、順暢的滾動;內部配有收縮帶,可確保物品不會四處翻滾。它們採用輕量但耐用的ABS硬殼,具有抗衝擊和抗刮擦的功能。

用戶也不必擔心物品打包不下,因為這套行李箱設計得很寬敞,而且容量還能擴展:20吋和24吋的行李箱配有擴充層,只要拉開擴展拉鍊便能增加20%的額外容量;旅行包底部也有擴充拉鍊,可從11吋升高到15至19吋,可以提供更多的置物空間。

它的安全功能也不馬虎,側面安裝聯邦運輸安全管理局(TSA)認可的密碼鎖,外部則配YKK的雙層拉鍊,滑順堅固且高強度防爆裂,減少運輸過程中暴力搬運造成的損壞。

用戶評論表示:「它們堅固又輕便,也很容易堆疊在一起以便存放。我真的很喜歡密碼鎖,非常值得購買。」、「這套行李箱真是漂亮極了。它非常耐用、寬敞、穩定。」、「既時尚又實用。設計很棒,空間寬敞,每個推起來都很順暢」

