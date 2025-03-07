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她靠優惠券應用程式 每年省下數千元買菜錢

編譯周芳苑／即時報導
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Image by bertie watson from Pixabay
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喬治亞州亞特蘭大40歲母親哈登 (Lauren Finney Harden)透露了一個簡單有效的省錢妙招，光是靠優惠券應用程式，每年就可省數千元食品雜貨開銷。

這位母親2020年新冠疫情期間每天坐困家裡，在影音社群媒體抖音(TikTok)上看到善用折扣券的影響人物，之後就對使用折扣券這件事變得非常著迷，抱著使命感，學習與折扣券有關的一切常識。

五年飛快過去，藉由使用折扣優惠券，哈登已省下數千元開支。

她最近在「商業內幕」(Business Insider)一篇文章中寫道，藉由連鎖雜貨業者CVS的應用程式，過去五年省下2322元，而且只在一家店就省這麼多錢。

有了折扣優惠券，好幾年來，哈登不曾花錢買牙膏，買燕麥奶的價格從未超過每加侖1元；她說，如今物價高昂，優惠券成了她降低成本必要而且簡單的方法。

已有兩個孩子的這位母親說，她的工具是優惠券應用程式，例如Fetch、Merryfield、Aisle和Ibotta，購物時可掃描商品條碼，查看是否有可用的優惠券。

好比說，使用Merryfield優惠券應用程式時， 可找到Applegate Farms、Vital Farms和 Lesser Evil等昂貴品牌的優惠券；使用Ibotta程式可找到Siete和Dave's Killer Bread的優惠券；透過應用程式Aisle可免費獲得連鎖超市克羅格(Kroger)零售價8.79元的Wow Bao麵包。

哈登甚至透過這些應用程式找到好市多(Costco)和喬氏超市(Trader Joe's)的優惠券。

哈登也建議直接查看各商店應用程式以獲取優惠券。例如克羅格、Publix、目標市場(Target)、Dollar General甚至山姆俱樂部( Sam's Club)等知名連鎖店都常在自己的應用程式上推出優惠券，與Bounty、幫寶適(Pampers)、Arm & Hammer和Rubbermaid等名牌合作。

有了折扣券，可以優惠價格購買罐頭食品、酸奶和奶酪等日用品。

對哈登來說，使用優惠券不僅省錢，也成了社交活動。她與鄰居建立一個聊天群組，彼此分享最新發現的優惠，有源源不絕的撿便宜機會。

哈登每次撿到便宜，都受到巨大的多巴胺刺激(dopamine hit)，非常興奮；她說，每次告訴別人她是優惠券愛用者時，都被嘲笑，說這麼做太麻煩，她卻樂此不疲。

在當今的經濟環境下，每一分錢都至關重要，優惠券是讓錢發揮更大作用的有效工具，

好市多 疫情 喬治亞州

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