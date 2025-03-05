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川普在汽車關稅上讓步 道指反彈近500點

加州橘子不要買？關稅戰開打 華人在加拿大好市多好混亂

世界新聞網／輯
好市多流通世界各國商品，如今卻因為關稅戰而有消費者抵制情形疑慮。示意圖，非新聞相關圖。(美聯社)
好市多流通世界各國商品，如今卻因為關稅戰而有消費者抵制情形疑慮。示意圖，非新聞相關圖。(美聯社)

川普政府4日起對墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅後，加拿大政府隨後宣布報復措施，亦對美國產品徵收25％關稅，兩國的關稅戰爭一觸即發。住在加拿大的網友近日到美式賣場好市多Costco）購物，他原本想買橘子，一旁顧客卻提醒該橘子產於美國，露出「不建議購買」的神情，讓他直呼「體驗了一把加徵關稅的戰爭」。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國4日起對墨西哥和加拿大徵收25%關稅，並對中國徵收20%關稅；川普主張對中加墨徵關稅是阻止強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)和無證移民進入美國的必要措施，但關稅戰可能削弱北美經濟，並讓厭倦通膨高物價的消費者面臨龐大壓力。

一名住在加拿大的華人網友在小紅書平台貼文，他表示，近日至好市多買水果，本來打算買點橘子，一旁的老奶奶卻告訴他這是加州生產的，他本來還很納悶是橘子有問題嗎？最終老奶奶向他搖搖手，臉上露出「不建議」的表情，他才恍然大悟，原來是加拿大人因為關稅戰爭而抵制美國貨的原因。

其他人留言「在美國公司開的超市裡抵制美國貨？」、「在這兩個國家的外國人真的都這麼義憤填膺嗎？」、「我去買walmart買藍莓時遇到一模一樣的情況，也是個白人老太太告訴我這個是美國的，讓我買墨西哥的」、「我只去華人超市買東絕對不買美國貨，然而還在用蘋果」、「我逛商店首選made in China，現在再加上抵制美國產」。

關稅 加拿大 好市多 Costco 小紅書

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