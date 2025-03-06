好市多會員注意了 別犯這10大NG行為

好市多。(美聯社)

倉儲式賣場好市多 （Costco）提供許多平價優質商品，是廣受消費者喜愛的購物選擇。讀者文摘報導，但部分會員的魯莽、失禮的行為也為賣場與其他民眾帶來困擾，以下是該雜誌列舉出的十大不當舉動：

1. 在停車場尾隨準備離去者

好市多停車場進出頻繁，尤其是假日期間；雖然盯著離開賣場的購物者看似個好策略，但也可能令人緊張毛骨悚然。「俄勒岡人報」報導，有些人會尾隨購物者到他們的車位，等上幾分鐘；在這段時間裡，他們大可停在較遠的地方，同時趁機運動多走幾步路。

2. 抱怨員工檢查會員卡

出示會員卡或許有些煩人，但好市多員工、Reddit用戶mbz321指出，這最終可以節省時間，在入口檢查會員卡是確保在結帳時有帶著它，讓收銀員快速掃描；雖然也有其他方法驗證，但需主管來回在電腦上處理，耽誤時間讓後面排隊者氣結。

3. 濫用退貨政策

在匆忙採購時難免會拿錯尺碼，因此好市多「慷慨」的退貨政策是件好事。但總是有人拿著用了一半的商品，或是高溫下放在車裡過夜而變質的物品，站在退貨的隊伍中。真的需要把超大袋薯片吃掉一半，才能決定不喜歡它嗎？

4. 在過道間踟躕不前

從5磅重咖啡到65吋電視，好市多有眾多商品都很吸睛；但就像開車一樣，若在通道中驟然停下來，可能會「撞車」。尊重那些想快速進出的購物者，讓推車繼續前進，或靠邊停放。

5. 在倉儲賣場期待優質服務

別忘了，好市多是家倉儲賣場，品項隨時都在變化，不同賣場的商品也稍有不同。但這對某些顧客來說無法接受，蒙大拿州 Reddit用戶mistamo42留言說，加油站沒有玻璃清洗液與刮水器，「這讓我抓狂」。另一人則表示，烘焙區麵包很好吃，但總是沒有切片；休士頓的天氣又熱又濕，麵包還沒來得及吃就發霉了，「不切片就不買」。

6. 把試吃品當免費一餐

好市多以無限量的免費試吃、試用品聞名，在購物途中吃點小零食很不錯，但有些顧客是「吃到飽」。一位好市多員工說，在他工作的地方，有幾個退休人士告訴他，加入會員的目的就是每天可來免費吃東西。

7. 亂丟垃圾

有些消費者品嚐試吃品後，非但不感謝，反而將紙杯、紙盤留在貨架或購物車內，讓下一位顧客處理；不過，這也可能是沒有地方丟垃圾的後果。一位Reddit用戶指出，他最討厭的就是結帳區缺乏垃圾桶，當站在長長結帳隊伍中時，原可清理購物車，扔掉杯子、餐巾紙、樣品上的碎屑等，但卻沒有垃圾桶。

8. 結帳時不耐煩

當結帳隊伍移動緩慢時，其他顧客可能會感到焦躁不安。一位Reddit用戶說，收銀員人手不足，有時15個結帳櫃台，只開放7個，當隊伍排到7個人時，會讓她很惱火，「畢竟花錢繳了會員費」。

9. 亂丟購物車

無論在哪裡購物，這都是不好的行為，即使趕時間，但只需走一小段路就可以到購物車集中處。懶得這樣做？想像一下，如果從賣場出來時，發現購物車刮花了愛車的漆，會有多不開心。

10. 無視停車場行人

終於結束購物準備離開了，此時停車場可能和找車位時一樣擁擠。一位網友者說，他不記得有多少次在走向車位時，有人倒車差點撞到他。好市多一位員工也有同樣的安全疑慮，他說，他以前騎機車，覺得在高速公路上比在停車場更安全。