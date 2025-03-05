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好市多加油站延長營業時間 3月將新增6家店

編譯莊瑞萌／即時報導
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好市多(Costco)宣布旗下加油站將延長營業時間。（Costco臉書）
好市多(Costco)宣布旗下加油站將延長營業時間。（Costco臉書）

就在宣布將繼續在美國擴張營業店家數量後，好市多(Costco)也宣布旗下加油站將延長營業時間。好市多加油站因為價格相較其他加油站便宜，經常看到站內車輛大排長龍等著加油。

據每日郵報(Daily Mail)報導，好市多在社群媒體上發布公告，宣布其加油站將延長營業時間。駕駛人現在可以在周一至周五上午6點至晚上10點、周六上午6點至晚上8點30分以及周日上午6點至晚上7點30分前往加油，但營業時段變更不適用加州或夏威夷的門市。好市多因持續提供低於市場平均價格的汽油而聞名，讓全國各地的好市多加油站都出現了排隊等待加油的景象，一位Reddit用戶就稱讚說，「在我家附近，好市多的汽油幾乎便宜15到30分。」

據媒體實際觀察發現，賓州一家好市多加油站高級汽油價格每加侖3.38元，附近一家僅提供加油服務的零售商則為3.59元。一般美國車輛的平均油箱容量在11到18加侖之間，因此，駕駛人每次加滿油可以節省3.78元。同一家好市多加油站的普通汽油價格每加侖為2.94元，而僅提供加油服務的加油站則為2.99元。加滿一個大型油箱的普通汽油，只能節省0.90元。

好市多最近還宣布，將在國內開設多家新門市。三月計畫開設六家新門市，四月還將開設另一家。以下是本月即將開幕的門市清單，包括麻州雪倫(Sharon)、加州布倫塢(Brentwood)、加州高地(Highland)、密西根州傑納西郡(Genesee County)、德州普羅斯珀(Prosper)、德州韋瑟福德(Weatherford)，另一家門市將於四月在佛羅里達州斯圖爾特(Stuart)營業。由於該地點的施工和招聘進度，尚未公布開幕日期。

這次展店是該公司去年12月宣布的長期發展策略的一部分，好市多計畫在2025年開設29家新分店。隨著好市多尋求擴張，其在美國的銷售額也一直在飆升。根據該公司報告指出，2025年第一季美國市場的銷售額已成長了6.6%。

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