少見超低價…蘋果AirTag 4個70元

蘋果AirTag。圖取自Amazon.com

正規畫春假出門旅遊?雅虎 科技網站報導,在前往機場前,不妨購買幾個蘋果的AirTag,以免遺失行李為假期帶來一大煩惱與不便。幸運的是,這款物品追蹤器現在亞馬遜 只要70元(以網站標示為準)便能買到一組四個,堪稱少見的超低價。

附有AirTag的物品若在距離30英呎範圍內,iPhone 手機便能找出它的位置,準確到分毫不差;如果在更遠的地方,利用蘋果的「尋找我的網絡」(Find My network) 亦可協助定位。

雅虎科技指出,雖然AirTags會不定期出現折扣,但四個一組的價格如此低廉也屬少見;通常AirTag的單價為29元 (現在降至23元),而這4個裝的優惠價讓每個降至17.5元。

這個25美分大小的藍牙追蹤器很適合掛在鑰匙圈、放進行李箱,甚至藏在腳踏車上。當東西意外失蹤時,iPhone手機就像007電影中的Q先生一樣,變身為偵探小工具,協助找到它。

每個AirTag都配有可更換的電池,使用期限長達一年。將追蹤器與手機配對十分簡單,只要將追蹤器靠近手機,再輕觸幾下設定按鈕即可。值得注意的是,蘋果並未提供任何保護套或夾子,如果想將AirTag掛在某個東西上 (如鑰匙圈),就需購買配件。

有超過1萬2500位購物者給予它5星好評,並依賴這些小工具來追蹤他們的物品。一位環球旅行者表示,旅行時把它們放在行李中,便有辦法追蹤行李,確保跟著他要去的地方;此外,它的定位精準,可告訴他行李在巴黎某個特定的行李領取處,「設定也極其簡單」。

另一位買家說,他最近去打高爾夫球,在運送高爾夫球桿時,將AirTag插入球袋中,這樣他就可在過程中追蹤,知道它們何時抵達目的地;他也將它們放在托運行李和車鑰匙上。

一位孝順的女兒將它們用在父母身上。她說,年邁的母親常要她幫忙找東西,所以她想到何不使用AirTag?它非常小巧,不會佔空間或引人注目,而且省去了尋找物品的頭痛問題。

