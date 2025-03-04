少見超低價…蘋果AirTag 4個70元

蘋果AirTag。圖取自Amazon.com

正規畫春假出門旅遊？雅虎 科技網站報導，在前往機場前，不妨購買幾個蘋果的AirTag，以免遺失行李為假期帶來一大煩惱與不便。幸運的是，這款物品追蹤器現在亞馬遜 只要70元（以網站標示為準）便能買到一組四個，堪稱少見的超低價。

附有AirTag的物品若在距離30英呎範圍內，iPhone 手機便能找出它的位置，準確到分毫不差；如果在更遠的地方，利用蘋果的「尋找我的網絡」(Find My network) 亦可協助定位。

雅虎科技指出，雖然AirTags會不定期出現折扣，但四個一組的價格如此低廉也屬少見；通常AirTag的單價為29元 (現在降至23元)，而這4個裝的優惠價讓每個降至17.5元。

這個25美分大小的藍牙追蹤器很適合掛在鑰匙圈、放進行李箱，甚至藏在腳踏車上。當東西意外失蹤時，iPhone手機就像007電影中的Q先生一樣，變身為偵探小工具，協助找到它。

每個AirTag都配有可更換的電池，使用期限長達一年。將追蹤器與手機配對十分簡單，只要將追蹤器靠近手機，再輕觸幾下設定按鈕即可。值得注意的是，蘋果並未提供任何保護套或夾子，如果想將AirTag掛在某個東西上 (如鑰匙圈)，就需購買配件。

有超過1萬2500位購物者給予它5星好評，並依賴這些小工具來追蹤他們的物品。一位環球旅行者表示，旅行時把它們放在行李中，便有辦法追蹤行李，確保跟著他要去的地方；此外，它的定位精準，可告訴他行李在巴黎某個特定的行李領取處，「設定也極其簡單」。

另一位買家說，他最近去打高爾夫球，在運送高爾夫球桿時，將AirTag插入球袋中，這樣他就可在過程中追蹤，知道它們何時抵達目的地；他也將它們放在托運行李和車鑰匙上。

一位孝順的女兒將它們用在父母身上。她說，年邁的母親常要她幫忙找東西，所以她想到何不使用AirTag？它非常小巧，不會佔空間或引人注目，而且省去了尋找物品的頭痛問題。

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