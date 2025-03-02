他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

許多消費者在好市多常會大採購。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

美式賣場好市多 (Costco )商品物美價廉，唯獨是份量偏大，對一般小家庭而言可能會過多，加上Costco經常上架新產品，容易吸引消費者目光，進而又增加消費，有住在澳洲的華人家庭一次採購就花上700澳幣(約435美元)，不禁令他自省「去Costco到底是省錢還是費錢？」其他人則認為，Costco適合大家庭，對小家庭而言會相對浪費。

一名華人網友在小紅書分享了自己在 Costco 採購的經歷，結帳金額再創新高，引發熱烈討論。該網友提問：「去 Costco 買菜到底是省錢還是費錢？」這一話題立刻引發眾多網友共鳴。

從貼文附上的照片來看，該網友的購物車內堆滿了各式食品，包括大包裝洋芋片、多盒牛奶、牛肉漢堡排、雞蛋、蔬菜、海鮮等大量商品，顯示其採購量相當可觀。而另一張照片則展示了一張超長的收據，總計購買 51 件商品，消費金額高達 752.24澳幣，再度引發網友對 Costco 採購模式的討論。

許多 Costco 愛好者認為，雖然一次性支出較高，但大包裝商品的單價通常較低，長遠來看仍然能節省開支，適合大家庭或經常在家開伙的人。部分網友則表示，購買大量食品後，若無法及時消耗，反而可能導致浪費，特別是生鮮食品與短保質期的商品，須謹慎規劃。

此外，也有網友提到 Costco 會員費的成本，認為這是必須考量的一部分：「如果經常購物且能夠充分利用會員優惠，那麼確實划算；但如果只是偶爾購買，可能並不值得。」

其他人紛紛留言「買對不浪費才省錢」、「浪費。自從不去costco省了很多錢。因為太會上新品了，看著這個也好那個也需要，不知不覺花很多」、「主要看你家人多不多，能吃完就不浪費」、「只買剛需，可有可無就是還有更優選擇」、「日用品還挺好的，吃的東西我基本上從來沒在過保質期或者壞掉之前吃完，搞得我心裡壓力有點大」。

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