我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助2萬人偷渡每人收1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

這瓶6元精華液 解決皮膚乾燥秘密武器

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Good Molecules品牌玻尿酸精華液(hyaluronic acid serum)。圖取自Amazon.com
Good Molecules品牌玻尿酸精華液(hyaluronic acid serum)。圖取自Amazon.com

無論皮膚是否敏感，隨著季節護膚永遠錯不了；許多人冬天經常皮膚乾燥、甚至裂開，但是，可以藉助於強效非處方護膚品改善，Good Molecules品牌玻尿酸精華液(hyaluronic acid serum)廣受歡迎、評價極高，而且價格不貴，1液體盎司(Fl Oz)單價僅5.98元。

玻尿酸是很好的保濕劑，高端和平價護膚精華液都常含有這樣的成份，可幫助極乾燥皮膚保持水分，有效提高保濕效果。Good Molecules玻尿酸精華液物美價廉，一般人都負擔得起。

在零售網站亞馬遜(Amazon)上，這款護膚產品平均評分4.7星，距離滿分5星只有些微差距。共有超過7300則5星評論。

這款護膚品含有兩種不同的玻尿酸持久配方，深受護膚愛好者喜愛，可讓皮膚光滑、豐滿，看起來更滋潤、緊緻、有光澤。

購物資訊媒體HuffPost Shopping編輯貝透(Marquaysa Battle)對這款滋養精華素評價很高，她說，一個月前，有一位美容師發現她的皮膚嚴重缺水，建議馬上在日常護膚時添加玻尿酸精華液，她嘗試CeraVe的產品，沒有效果，經朋友建議改用Good Molecule精華液，第一次使用就有改善，比CeraVe的產品更滑爽，不刺激，少量塗抹就有很好的效果，是這個冬天唯一的護膚秘密武器，不必用其他產品，乾燥的臉恢復彈性和光澤，日後會一買再買。

Good Molecules品牌玻尿酸精華液夠溫和，適合每天早晚使用，並與其他護膚用品完美搭配，適合所有皮膚類型，而且不含麩質、香料及動物成份。

另一評論者說這是令人驚嘆的產品，效果極佳；她對如此低廉的價格持懷疑態度，但一位很棒的美容師列出若干臉部保養和化妝品建議，Good Molecules品牌玻尿酸精華液是其中之一，使用兩天便開始看到效果，甚至不需要化妝，對她來說非常稀奇，皮膚看起來更明亮水潤也更健康，簡直不敢相信這樣的低價護膚品品質這麼棒。她必定會繼續使用。

又有一位評論者讚不絕口，迄今已買了三瓶以上；她說，對於預算有限卻又需要買玻尿酸精華液的人來說，這一款Good Molecules精華液很棒！她的皮膚很油，將這款精華液與乳霜爽膚水一起使用，不會乾燥。整體來說，這款護膚品價格實惠、成分潔淨透明，嘗試看看沒有壞處。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

預算 亞馬遜 Amazon

上一則

跑一英里花多少時間？看看各年齡層應達到的目標

下一則

萊特「落水山莊」對抗漏水 修復花費是建造的40倍

延伸閱讀

沒想到吧…到一元店買打火機需符合這規定

沒想到吧…到一元店買打火機需符合這規定
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
熟齡抗老產品限用 加州眾議員擬提高至18歲

熟齡抗老產品限用 加州眾議員擬提高至18歲
趙露思因病停工 3高奢代言被新流量女神搶走

趙露思因病停工 3高奢代言被新流量女神搶走

熱門新聞

好市多。(美聯社)

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

2025-02-26 10:28
好市多(Costco)。(美聯社)

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

2025-02-25 09:34
示意圖。Image by Vlada Karpovich from Pexels

打包行李帶上5物品 旅途可省不少錢

2025-02-25 11:32
白飯示意圖。記者任義宇／翻攝

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

2025-02-21 09:48
莓果。Image by Nicky ❤️🌿🐞🌿❤️ from Pixabay

想降低血壓 多吃這4種水果就對了

2025-02-26 09:13
許多消費者在好市多常會大採購。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

2025-03-02 19:55

超人氣

更多 >
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平
每周工作兩天 年收70萬美元 這項被動收入真好賺？

每周工作兩天 年收70萬美元 這項被動收入真好賺？