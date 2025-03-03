這瓶6元精華液 解決皮膚乾燥秘密武器

Good Molecules品牌玻尿酸精華液(hyaluronic acid serum)。圖取自Amazon.com

無論皮膚是否敏感，隨著季節護膚永遠錯不了；許多人冬天經常皮膚乾燥、甚至裂開，但是，可以藉助於強效非處方護膚品改善，Good Molecules品牌玻尿酸精華液(hyaluronic acid serum)廣受歡迎、評價極高，而且價格不貴，1液體盎司(Fl Oz)單價僅5.98元。

玻尿酸是很好的保濕劑，高端和平價護膚精華液都常含有這樣的成份，可幫助極乾燥皮膚保持水分，有效提高保濕效果。Good Molecules玻尿酸精華液物美價廉，一般人都負擔得起。

在零售網站亞馬遜 (Amazon )上，這款護膚產品平均評分4.7星，距離滿分5星只有些微差距。共有超過7300則5星評論。

這款護膚品含有兩種不同的玻尿酸持久配方，深受護膚愛好者喜愛，可讓皮膚光滑、豐滿，看起來更滋潤、緊緻、有光澤。

購物資訊媒體HuffPost Shopping編輯貝透(Marquaysa Battle)對這款滋養精華素評價很高，她說，一個月前，有一位美容師發現她的皮膚嚴重缺水，建議馬上在日常護膚時添加玻尿酸精華液，她嘗試CeraVe的產品，沒有效果，經朋友建議改用Good Molecule精華液，第一次使用就有改善，比CeraVe的產品更滑爽，不刺激，少量塗抹就有很好的效果，是這個冬天唯一的護膚秘密武器，不必用其他產品，乾燥的臉恢復彈性和光澤，日後會一買再買。

Good Molecules品牌玻尿酸精華液夠溫和，適合每天早晚使用，並與其他護膚用品完美搭配，適合所有皮膚類型，而且不含麩質、香料及動物成份。

另一評論者說這是令人驚嘆的產品，效果極佳；她對如此低廉的價格持懷疑態度，但一位很棒的美容師列出若干臉部保養和化妝品建議，Good Molecules品牌玻尿酸精華液是其中之一，使用兩天便開始看到效果，甚至不需要化妝，對她來說非常稀奇，皮膚看起來更明亮水潤也更健康，簡直不敢相信這樣的低價護膚品品質這麼棒。她必定會繼續使用。

又有一位評論者讚不絕口，迄今已買了三瓶以上；她說，對於預算 有限卻又需要買玻尿酸精華液的人來說，這一款Good Molecules精華液很棒！她的皮膚很油，將這款精華液與乳霜爽膚水一起使用，不會乾燥。整體來說，這款護膚品價格實惠、成分潔淨透明，嘗試看看沒有壞處。

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