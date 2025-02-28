富人愛撿便宜貨？好市多曝奢侈品常售罄原因

好市多。(美聯社)

倉儲式賣場龍頭好市多 （Costco）董事長漢彌頓·詹姆斯（Hamilton James）近日表示，由於富裕的購物者喜愛「划算的價格」，讓好市多的高級奢侈品持續暢銷。

詹姆斯說，雖然大部分購物者都屬「平均收入者」，他們追求的是更高品質、更低價格的商品，因此賣場會定期推出高檔的奢侈品。

詹姆斯表示，富裕會員的收入是平均收入的兩倍，因此好市多能賣些不一樣的東西。他說，從一開始，他們就知道只要品質好且價格合理，就能大量銷售任何商品，例如勞力士表、「香檳王」唐貝里儂（Dom Perignon）、10克拉鑽石。

詹姆斯回憶，有一次西雅圖的保時捷經銷商將汽車放在好市多內，一周內就賣光了。他也提到了熱賣的黃金，每月的銷售額在1億至2億元；不過他表示，目前還不清楚是富裕的會員在搶購，還是人們對經濟前景抱持疑慮。

去年，好市多七年來首次提高了會員年費；還嚴厲打擊企圖在店內購物的非會員。

詹姆斯認為，雖然好市多是會員制批發式賣場，但對低價出售任何東西都不感興趣。他說，如果有人想在好市多以250元買一台500元的電視，他們會以500元賣給他一台1000元的電視，「我們努力尋找更好的商品，給會員超值的優惠」。

詹姆斯指出，好市多絕非一元店，也不是什麼都賣，「這是許多非會員常有的誤解」。

好市多擁有2億種商品的大量選擇，但種類遠少於沃爾瑪 （Walmart）。他說，好市多有3400種庫存單位（SKU），而沃爾瑪則有超過12萬種。

詹姆斯表示，好市多一直在嘗試新的東西，像是設加油站 、電器等大型產品、藥房。該公司一月的淨銷售額為195.1億元，較去年同期成長9.2%。